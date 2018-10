Stiri pe aceeasi tema

- Ochiul aprig al Iuliei Albu a țintit-o și pe fosta nevasta a lui Ilie Nastase. Realizatoarea rubricii ”Wow sau Bau cu Iulia Albu” urecheat-o stilistic pe Brigitte pentru greșelile de stil, introducand-o in categoria pițipoancelor. Fosta soție a lui Ilie Nastase a avut o reacție pe masura. Poza cu Brigitte…

- In ultima perioada, Andreea Raicu a facut pe blogul personal, dezvaluiri uimitoare din viața personala. Printre acestea vedeta a dat detalii despre foștii iubiți. Fosta prezentatoare a marturisit, ca a stat si in relatii toxice, pentru a nu simti singuratatea. „Intotdeauna am fugit de despartiri.…

- In acest weekend, Oana Roman a participat la o nunta care a avut loc la malul marii. Ținuta vedetei a provocat tot felul de reacții din partea internauților. La nunta respectiva, Oana Roman a ales o rochie cu sclipici și lunga, care i-a venit foarte bine. Fanii i-au admirat look-ul, dar i-au și atras…

- Laura Cosoi a devenit mama pe 11 iunie, cand a nascut o fetița perfect sanatoasa, careia i-a pus numele Rita. De atunci, viața actriței și a lui Cosmin s-a schimbat total. Vedeta iși dedica intreg timpul creșterii micuței. Acum, aceștia se pregatesc de botez, care va avea loc intr-un loc special. Laura…

- Bianca Dragusanu a uitat relatia "nebuna" pe care a avut-o cu afaceristul englez Tristan Tate, scrie wowbiz.ro. Vedeta nu a glumit deloc in momentul in care a anuntat ca "gata", totul s-a terminat intre ea si controversatul baiat de oras, iar o cale de impacare practic nu mai exista! Citeste…

- Astazi e o zi extrem de importanta pentru Andreea Popescu și soțul ei, Rareș Cojoc. Fiul lor, Ioachim, a fost creștinat, in fața nașilor și a prietenilor apropiați. Delia a lipsit de la emoționanta ceremonie religioasa, insa, acest aspect nu a facut-o pe fosta ei dansatoare sa fie toata numai un zambet.…