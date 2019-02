Neamţ: Vremea se schimbă dramatic în week-end

■ meteorologii anunţă valori termice în scădere ■ trecem la valori termice diurne negative ■ vor fi şi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare ■Făurar ne-a făcut o surpriză plăcută şi după ce vreo două luni nu am scăpat de zăpadă, în ultimele zile am avut parte de timp frumos, mai cald decît media… [citeste mai departe]