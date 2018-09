Andreea Marin a intrat in cantonamentul Bodyshape de 6 saptamani

Stiri pe aceeasi tema

- Revenita in forța, dupa vacanța, cu o noua agenda incarcata de proiecte, Andreea Marin a acceptat cu interes provocarea de a intra in cel mai apreciat cantonament de fitness din Romania. Indragita vedeta s-a inscris in programul 6 Week Challenge, urmand ca, timp de 6 saptamani, sa faca mișcare dimineața,…

- Andreea Marin va trece prin șase saptamani de fitness. Ea a luat hotararea de a se inscrie in programul 6 Week Challenge, de la Bodyshape Transformation Center. Timp de șase saptamani, coordonata de antrenori ”cu nume” timp de trei ori pe saptamana, Andreea va face mișcare și va adauga in program ingrediente…

- Revenita in forța, dupa vacanța, cu o noua agenda incarcata de proiecte, Andreea Marin a acceptat cu interes provocarea de a intra in cel mai apreciat cantonament de fitness din Romania.

- Primarul se “plange” de anul trecut ca are proiecte si nu gaseste firme de constructii pentru realizarea lor. Ei bine acum prefera sa aduca firme de constructii de prin ardeal! Constructia noului din bazar va fi realizata de o firma din Cluj. Cand auzi ca e din Cluj te astepti sa aibe mai multi muncitori,…

- Aducerea in tara a sicriului in care se afla trupul neinsufletit al marelui dramaturg Ion Luca Caragiale pare a fi o scena desprinsa chiar din comediile scriitorului. Sicriul sau a ratacit doua saptamani pe caile ferate dintre Romania si Germania.

- BREASLA… Cel de-al XV-lea Congres National de Drumuri si Poduri din Romania se va desfasura la Iasi, in perioada 19 – 22 septembrie 2018. Evenimentul, organizat de Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri (APDP) din Romania, va reuni sute de invitati din toata tara, inclusiv de la Vaslui, si se va…

- Meteorologii au emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Cum se schimba vremea in Romania, puteți citi in cele de mai jos."PROGNOZA METEO BANAT In prima saptamana de prognoza vremea va fi calduroasa in cea mai mare parte a regiunii, astfel ca temperaturile maxime vor depași…