Stiri pe aceeasi tema

- Fashion-editorul Iulia Albu a dezvaluit care este relația fiicei sale cu iubitul sau. Iulia Albu a facut dezvaluiri despre viața sa intr-un interviu pe care l-a acordat pentru okmagazine.ro. Vedeta a explicat cum se ințelege fiica sa, Mikaela, cu Mike, iubitul sau. Iulia Albu, alaturi de fiica sa și…

- Dispariție invaluita in mister intr-o celebra destinație turistica din Grecia. O turista britanica este de negasit de mai bine de 48 de ore, scrie digi24.ro.Iubitul acesteia povestește ca femeia a ieșit la alergat, luni dimineața și de atunci nu mai știe nimic de ea.

- Indragostiții, care pana acum explorau locurile alese ca destinații de vacanța, au preferat sa recupereze la propriu restanțele la somn, așa ca au exclus din start ideea unui itinerariu turistic.

- Andreea Marin a facut noi declarații despre povestea de iubire pe care o traiește cu Adrian Brancoveanu. Vedeta de televiziune a fost invitata in platoul emisiunii "Rai da' buni", de la Antena Stars, unde a dezvaluit cum este relația sa cu actualul iubit. "E o relatie frumoasa in care fiecare aduce…

- Andreea Marin a fost impresionata de drama unei mame bolnave de cancer. Vedeta a facut publica povestea sa si i-a indemant pe prietenii virtuali sa o ajute sa traiasca, mai ales ca are si un baiat in varsta de 15 ani.

- Adrian Brancoveanu locuiește alaturi de Andreea Marin și fiica vedetei, de aproape un an de zile. Acum, vedeta a povestit care este relația dintre Adrian și Violeta și cum se distreaza aceștia in timpul liber. „Din dragoste creez, cu dragoste las ceva in urma, cu dragoste imi privesc copilul și imi…

- A incercat sa ma bage intr-un tomberon! Sunt declaratiile soc facute de o cunoscuta vedeta de la noi, care a cerut ajutorul politistilor. Iubitul ei, celebru in cluburile de noapte din Bucuresti, a amenintat-o chiar si cu moartea.