Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Mantea și Victor Slav au prezentat celebrul show “Wowbiz”. Emisiunea nu mai exista in clipa de fața, motiv pentru care frumoasa bruneta este nostalgica. Iși aduce aminte cu placere de clipele petrecute in platou alaturi de fostul soț al Biancai Dragușanu. Pentru ca a ajuns la concluzia ca i…

- Andreea Mantea a primit ce și-a dorit, o emisiune de zi, dar acum e nefericita. La luni bune de cand șefii Kanal D au tras cortina peste „WOWbiz” și au redistribuit „forțele” emisiunii, bruneta și-a dat seama ca i se potrivea mai bine show-ul de seara, astfel ca Andreei Mantea ii este dor de Victor…

- “Vulturii de noapte”, Victor Slav, Bursucu’ si Catalin Cazacu, au pregatit o ediție incendiara, avandu-i invitați pe Andreea Mantea, Nico, Doinița Oancea și Catalin Moroșanu. Emisiunea va fi difuzata vineri seara, unde telespectatorii se vor bucura de momente savuroase. “Cum se face ca, de obicei,…

- Giani Kirița a fost inlocuit la emisiunea „Vulturii de noapte”, de la Kanal D, pe care o prezenta alaturi de Victor Slav și Catalin Cazacu. Giani Kirița a plecat in Republica Dominicana, la Exatlon Romania, unde va antrena echipa Faimoșilor . Astfel, fostul fotbalist a trebuit sa renunțe la prezentatoarea…

- In aceasta seara, de la 23:15, Giani Kirita va preda stafeta, inainte de plecarea in Republica Dominicana. S-a simtit in elementul lui in fiecare editie de pana acum a show-ului „Vulturii de noapte”, dar acum il asteapta o noua misiune importanta, aceea de antrenor al echipei Faimosilor, la „Exatlon”.…

- Mama lui Victor Slav va fi invitata in aceasta seara in cadrul emisiunii fiului ei, ”Vulturii de noapte”, in care va vorbi despre perioada copilariei prezentatorului, dar va devoala inclusiv poze de cand acesta era copil. In aceasta seara la emisiunea ”Vulturii de noapte”, pe care Victor Slav o modereaza…

- Kanal D va lansa o noua emisiune TV cu o parte din protagoniștii de la Exatlon. Show-ul ii va avea la stat pe Giani KIrita, Catalin Cazacu și Victor Slav ca și vedete, ultimul fiind fost prezentator la Wowbiz. Aceasta emisiune se va numi „Vulturii de noapte” si va fi prezentata de vedeta postului,…

- Victor Slav va avea o noua emisiune la Kanal D, dupa ce conducerea postului de televiziune a decis ca emisiunea WOWBiz, pe care Victor o prezenta alaturi de Andreea Mantea, sa nu se mai regaseasca din toamna in grila. In noul proiect vor fi angrenați și Giani Kirița și Catalin Cazacu, foști colegi de…