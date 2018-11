Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Mantea s-a mutat pentru o perioada de șase luni in Turcia, pentru noua emisiune pe care o modereaza la postul de televiziune Kanal D. Fiul ei, care se afla cu ea in aceasta perioada, va merge la gradinița in Turcia. Andreea Mantea are un nou proiect profesional. Este vorba despre show-ul matrimonial…

- Andreea Mantea a anunțat ca aceasta este ultima saptamana in care prezinta emisiunea „Te vreau langa mine”. O noua schimbare pentru vedeta de televiziune Andreea Mantea din punct de vedere profesional. Aceasta a anunțat, pe contul sau de socializare, ca aceasta este ultima saptamana in care prezinta…

- “Puterea dragostei” este noul show matrimonial, un adevarat experiment social si va fi difuzat de Kanal D incepand de luni, 19 noiembrie. Noua emisiune va fi difuzata sase zile pe saptamana de luni pana vineri, de la ora 11:00 si de la 13:00, si in fiecare sambata, incepand cu ora 15:30. Show-ul…

- Andreea Mantea a pregatit o surpriza de proporții pentru fanii ei, vedeta se muta in Turcia, alaturi de fiul ei, David, și bona copilului. La fel ca și Cosmin Cernat, care in perioada filmarilor pentru „Exatlon” locuiește in Republica Dominicana, Andreea va sta la Istanbul cat se va transmite la Kanal…

- Andreea Mantea va sta la Istanbul cat se va transmite "Puterea dragostei" la Kanal D. Vedeta și-a negociat noul contract in așa fel incat sa poata pleca nu doar cu fiul ei, David, cum era firesc, ci și cu bona, absolut necesara in orele cand ea filmeaza, trustul acoperind toate cheltuielile de cazare…

- De ziua ei de naștere, prezentatoarea de televiziune Andreea Mantea a fost invitata la emisiunea lui Teo Trandafir, unde a venit impreuna cu baiețelul ei. Joi, 20 septembrie 2018, Andreea Mantea implinește 32 de ani. Vedeta a fost invitata in platoul emisiunii pe care Teo Trandafir o modereaza la postul…

- Cristi Mitrea și Andreea Mantea au ajuns, in sfarșit, la o ințelegere ce pare a fi de durata in privința creșterii lui David, baiețelul pe care-l au impreuna, in varsta de 3 ani. Luptatorul de MMA a dezvaluit care este acordul celor doi foști iubiți, actuali parinți. Cristi Mitrea și Andreea Mantea…

- Andreea Mantea a vorbit in emisiunea pe care o prezinta la Kanal D, Te vreau langa mine, despre relația pe care o are cu Cristi Mitrea, tatal baiețelului sau, David. Andreea Mantea a trait o scurta, dar intensa, poveste de dragoste alaturi de luptatorul Cristian Mitrea pe care l-a cunoscut in timpul…