Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Mantea se poate declara fericita și implinita din toate punctele de vedere. Prezentatoarea emisiunii „Puterea dragostei” este mama unui baiețel minunat, are o cariera de succes și traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de un barbat pe care prefera sa-l țina, deocamdata, secret. Andreea…

- Emisiunea Andreei Mantea va fi difuzata la o alta ora de postul de televiziune Kanal D. Andreea Mantea modereaza emisiunea "Puterea Dragostei", la postul de televiziune Kanal D. Show-ul prezentat de bruneta va fi difuzat la alte ore incepand cu data de 4 februarie 2019. Astfel, emisiunea iși va schimba…

- Andreea Mantea și David s-au intors in Romania pentru cateva zile. Vedeta a dezvaluit in platoul "Teo Show", care este motivul pentru care au ales sa plece din Turcia. "Mi-e greu sa vorbesc, am o problema cu o masea. Am zis ca tot o sa vin sa-mi repar dantura, sa-mi salvez maseaua. Am venit, dar am…

- Imagini șocante au aparut in mediul online, dupa ce un barbat și-a agresat fizic prietena, dupa o cearta petrecuta in casa cuplului din Brazilia. Tanarul de 24 de ani a fost filmat pe ascuns cum iși...

- Andreea Mantea si David s-au intors in Romania, dupa ce au petrecut o perioada in Turcia, acolo unde cei doi s-au mutat pentru noua evisiune a vedetei. Prezentatoarea tv a postat pe contul de socializare un filmuleț, in care le arata fanilor cat de mult se bucura baiețelul ei de zapada. Baiețelul Andreei…

- Andreea Mantea a postat pe contul de socializare, imagini cu fiul ei, in timp ce se aflau la o cafenea in Turcia, acolo unde cei doi vor locui aproximativ șase luni. David este foarte atașat de mama lui, au o relație speciala, așa ca nu ezita sa o surprinda cu mici gesturi pentru a-i arata dragostea…