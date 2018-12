Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Mantea trece printr-o perioada de schimbari radicale in viața sa. Indragita prezentatoare TV a fost nevoita sa se mute in Turcia pentru a filma noua emisiune pe care o modereaza la postul de televiziune Kanal D. Andreea Mantea, in varsta de 32 de ani, va locui pentru șase luni pe meleaguri turcești,…

- Așteptarea a luat sfarșit! Telespectatorii i-au putut cunoaște pe cei șase baieți și pe cele șase fete care și-au luat inima in dinți și au acceptat provocarea de a participa in show-ul matrimonial „Puterea Dragostei”, din dorința de a-și gasi sufletul pereche. La debutul show-ului, Andreea Mantea a…

- Maine, 19 Noiembrie, de la ora 10:00, si de la ora 13:00, debuteaza prima editie a show-ului matrimonial “Puterea Dragostei”, difuzat la Kanal D. Show-ul este prezentat de Andreea Mantea si este filmat in Turcia, Istanbul! Doar o zi ne mai despart de marea premiera a show-ului matrimonial “Puterea Dragoste”,…

- Andreea Mantea s-a muta in Turcia alaturi de fiul ei pentru a filma emisiunea noua pe care o va modera la Kanal D. David, fiul vedetei tv, a inceput deja sa vorbeasca turca si se pregateste de gradinita. Luni, 19 noiembrie, la ora 10:00, la Kanal D va debuta marea premiera a show-ului matrimonial „Puterea…

- Brigitte Nastase se iubește de ceva timp cu Cornel și este mai fericita ca niciodata. Fosta soție a lui Ilie Nastase a depașit perioada in care a suferit și a plans non-stop, iar acum se casatorește. Chiar daca s-au cunoscut de doar cateva luni, Brigitte și Cornel sunt pregatiți sa ajunga in fața altarului.…

- Lino Golden și iubita lui, Andra Ghinea, au trecut prin multe din momentul in care au inceput sa formeze un cuplu, insa acum se ințeleg mai bine ca niciodata. Ei au plecat recent in prima vacanța și s-au pozat in ipostaze tandre. Cei doi indragostiți au plecat in prima vacanța la Istanbul. Acolo, in…

- Ieri, Damian Draghici i-a facut o surpriza inedita iubitei sale, Cristina Stroe. Invitați la o emisiune, artistul a cerut-o in casatorie, in direct, spre surprinderea tinerei. Reacția ei in fața ineditului moment i-a bulversat pe mulți, fiind considerata cel puțin bizara.