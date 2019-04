Stiri pe aceeasi tema

- Elena Stancu și fotoreporterul Cosmin Bumbuț merg prin toata Europa cu o rulota și continua, pentru cititorii Libertatea, povestea milioanelor de compatrioți care au ales sa traiasca și sa munceasca in strainatate. ”Știți relațiile alea in care oamenii stau pentru ca nu știu cum sa iasa? Și le e rau,…

- Tataee de la B.U.G. Mafia este unul dintre cei mai apreciați artiști romani. Cantarețul, pe numele sau real Vlad Irimia (41 de ani), a anunțat in urma cu un an, ca s-a mutat in Spania, impreuna cu familia. Deși s-a mutat in Spania, Tataee canta in continuare alaturi de „fratii lui de sange“ Caddy…

- Naționala de tineret a Romaniei va disputa pe 21 martie o partida amicala cu reprezentativa similara a Spaniei. Luis de la Fuente, selecționerul ibericilor, are la dispoziție un lot cotat la 278 de milioane de euro. Romaniei U21 efectueaza un stagiu de pregatire in Spania, in perioada 16-26 martie.…

- Criza catalana provoaca caderea celui de-al doilea guvern spaniol din ultimii ani. Incapacitatea pe care a manifestat-o de guvernul de dreapta al lui Mariano Rajoy de a stabiliza situația, a ușurat sarcina de schimbare a puterii. Acum, problema catalana l-a ajuns din urma pe premierul…

- Delegatia FCSB s-a intors in tara dupa doua saptamani petrecute in cantonamentul din Spania, dar golgheterul Harlem Gnohere nu a fost prezent, informeaza mediafax. Atacantul s-a accidentat in stagiul de pe taram iberic, nu a evoluat deloc in ultimele doua meciuri de verificare si se antrena…

- Andreea Mantea a fost in Romania doar pe perioada sarbatorilor de iarna, apoi s-a intors la Istanbul pentru filmarile emisiunii "Puterea Dragostei". Totuși, ea nu s-a intors cu mainile goale in Turcia. Prezentatoarea TV a petrecut alaturi de familie și s-a delectat cu preparate tradiționale de sarbatori.…

- Un roman de 15 ani a castigat 200.000 de euro la Loteria Copilului din Spania. Cosmin Rotariu locuieste in Barcelona, unde s-a mutat cu familia atnci cand avea doi ani. Adolescentul roman si-a dat toti banii pe un bilet la Loterie. Cosmin a ajuns in Barcelona in urma cu cativa ani, tatal sau fiind electrician.