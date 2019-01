Andreea Esca și Alexandre Eram formeaza unul dintre cele mai discrete, solide și longevive cupluri din showbizz-ul autohton. Cei doi s-au casatorit in anul 2000, la aproape cinci ani distanța de la momentul cand Andree Esca a transmis pentru prima data pe micile ecrane celebrul mesaj: “Buna seara, Romania! Buna seara, București!”. Andreea Esca, in varsta de 46 de ani, a luptat sa-l cucereasca pe cel ce avea sa-i devina ulterior soț , iar acum puncteaza aproape doua decenii de mariaj și au impreuna doi copii, pe Alexia Eram și Aris Eram. Pentru ca este in trend provocarea #10yearschallenge, iata…