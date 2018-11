Stiri pe aceeasi tema

- La ora 19:00, Liviu Teodorescu a venit in studioul Virgin Radio Romania, in Maratonul lui Niculae 3! Artistul i-a raspuns intrebarilor #BOOM lui Andrei Niculae. Iata ce a ieșit! Niculae: Crezi in fantome și strigoi? Liviu Teodorescu: Nu cred in sensul popular. Cred in chestii paranormal. Daca iți e…

- Ora 18:00 a inceput la Maratonul lui Niculae cu Deliric și cu Vlad Dobrescu in studio! Ce a urmat a fost o nebunie in toata regula! De la cantat, la imitat voci și la spus glume, totul a fost in direct pe Virgin Radio Romania, dar și pe pagina de Facebook! Urmarește mai jos cele... View Article

- Maratonul lui Niculae continua! La ora 16:00, Irina Rimes a intrat in studioul Virgin Radio Romania! Intrebata de Andrei Niculae cum arata „barbatul ideal” pentru ea, apropo de ultima sa piesa lansata, Irina Rimes a oferit „semnalmentele” barbatului pe care ea il considera perfect: „Ma așteptam la intrebarea…

- Karmen este invitata orei 15:00 in Maratonul lui Niculae 3! Dupa ce Niculae a provocat-o pe Karmen sa cante textul unor promo-uri marca Virgin Radio Romania și sa citeze trei titluri pozitive și negative despre ea din presa, Karmen a trebuit sa raspunda intrebarilor fulger puse de Andrei Niculae: Niculae:…

- Maratonul lui Niculae 3 continua! De la ora 14:00, jurnalistul Moise Guran a ajuns in studioul Virgin Radio Romania. Lupta generațiilor in materie de muzica este provocarea lui Andrei Niculae pentru Moise Guran. Daca prima piesa propusa de Moise a fost „In Bloom” a trupei Nirvana, Andrei Niculae a schimbat…

- Vineri,de la 13:00, Maratonul lui Niculae revine cu a treia ediție, de data aceasta de 12 ore. Vom fi impreuna pana la ora 1:00, iar invitații sunt: Alina Eremia, Moise Guran, Karmen, Irina Rimes, Marisa Paloma, Deliric, Liviu Teodorescu, ADDA, Andreea Esca, KILLA FONIC, The Motans, precum și ascultatorii…

- Andrei Niculae rasfața ascultatorii Virgin Radio Romania cu experiențe de neuitat. Andrei a luat o persoana de pe strada și l-a intrebat daca e dispus sa sara cu parașuta, iar apoi a mers direct la Aeroportul Clinceni, ca experiența asta sa fie posibila. De data asta Andrei Niculae va duce experiența…

- Toate experientele pe care le traiesti la Sun Plaza sunt un pic altfel. Cu acest gand in minte, Dj-ii Virgin Radio Romania au pus tara la cale. Pret de doua saptamani, Reme si Andrei Niculae ti-au prezentat LIVE pe Facebook cele mai cool combinatii de haine din colectiile de toamna Sun Plaza. Si pentru…