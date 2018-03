Andreea Esca isi aminteste cum l-a descoperit pe Andrei Gheorghe

Stiri pe aceeasi tema

- Marina Almașan a facut o dezvaluire pe pagina sa de socializare cu privire la Andrei Gheorghe. Prezentatoarea spune ca a vorbit cu jurnalistul și i-a propus sa prezinte alaturi de ea emisiunea “Femei de 10, Barbati de 10”. ”Acum o luna și ceva il intrebam pe Andrei Gheorghe daca ar fi de acord sa prezinte,…

- Omul care se adresa ascultatorilor emisiunii sale de la radio – de la Pro FM, mai exact – cu “Salutare, natiune!”, care multora le-a ramas in memorie gratie felului sau transant de a spune lucrurilor pe nume a parasit aceasta lume la 56 de ani. Informatia ca Andrei Gheorghe a fost gasit fara suflare,…

- Moartea jurnalistului Andrei Gheorghe a provocat multa durere in sufletele celor care l-au cunoscut și l-au apreciat. Andreea Esca se numara printre prietenii sai apropiați. Vedeta Pro TV-ului este teribil de afectata de vestea morții colegului și prietenului ei. Știrista a dezvaluit totodata cum l-a…

- Andrei Gheorghe a murit la 56 de ani. Celebrul realizator radio-tv s-a stins din viața in urma unui stop cardio-respirator in casa sa din Voluntari. Prietenii și publicul deplang dispariția sa subita. "Dupa tristii ani '80, dupa dezamagitoarea revolutie, dupa 100 de drumuri pe care parea ca…

- Andrei Gheorghe a murit, luni, la doar 56 de ani. Cunoscutul om de radio si televiziune a fost descoperit fara suflare in casa, iar medicii legisti au stabilit ca ar fi murit in urma unui stop cardio-respirator cu aproape 12 ore inainte de a fi gasit. Un apel la 112 anunta, luni seara, ca un barbat…

- In timp ce acasa la Andrei Gheorghe ajungeau medicii legisti pentru a prelua trupul neinsufletit al marelui jurnalist, fiica lui vitrega a facut o gluma macabra pe retelele de socializare.

- Veste soc primita in aceasta seara. Vedeta radio si TV, Andrei Gheorghe, a incetat din viata la doar 56 de ani. Politia va deschide in acest caz un dosar de moarte suspecta, conform observator.tv.Citeste si: Florin Calinescu, afirmatii SOC dupa decesul lui Andrei Gheorghe: 'Culoarul de zbor…

- Cunoscutul realizator de radio si televiziune Andrei Gheorghe, 56 de ani, a murit. Acesta a fost gasit decedat in baie. La 22.15 a fost inregistrat un apel la 112 cu informația ca Andrei Gheorghe a fost gasit fara suflare in baia casei in care locuia. Intre 1991 și 1993 a fost reporter special la…

- Prezentatorul și realizatorul de emisiuni radio Andrei Gheorghe a murit. El a fost gasit in aceasta seara fara viața in casa lui. Polițiștii din județul Ilfov au confirmat vestea trista. Știre in curs de actualizare. The post A murit Andrei Gheorghe. Cum a fost descoperit cunoscutul realizator de emisiuni…

- A fost forfota pe o strada din orasul de pe Bega. Autoritatile timisorene au fost alertate cu privire la prezenta unui obiect abandonat, in speta a unui geamantan. In prima faza, s-a dispus oprirea circulatiei in zona – atat a pietonilor, cat si a masinilor. Zona a fost izolata de politisti, in asteptarea…

- La o saptamana de cand Laura Codruta Kovesi prezentase raportul de activitate a DNA-ului pe anul trecut, procurorul general Augustin Lazar a trecut in revista principalele realizari ale Ministerului Public, din 2017. Incepand prin a spune ca in decursul anului trecut procurorii au avut de solutionat…

- Pretul mediu solicitat pentru apartamentele noi si vechi scoase la vanzare la nivel national, in luna februarie, s-a majorat pana la o valoare de 1.197 de euro pe metrul patrat util, fiind cu 2,1% mai mare decat cel valabil la finele lunii precedente, respectiv 1.172 de euro pe metrul patrat util, se…

- Elena Udrea nu a trecut cu vederea vria iscata de aparitia in mediul online a unor fotografii in care apare alaturi de Alina Bica, instantanee despre care se anuntase, seara trecuta tarziu, ca ar fi fost surprinse in Costa Rica. Fostul deputat nu a ascuns ca se afla in Costa Rica. Insa, comentand pe…

- Deputatul social-democrat botoșanean Tamara Ciofu, medic primar pediatru a propus Ministerului Sanatații dezvoltarea unui program național de vaccinare anti-HPV, virus responsabil de infecții genitale și de apariția cancerului de col uterin, și organizarea de campanii permanente de informare a parinților…

- Incepand cu ora 09:30 se deschide circulatia rutiera pe DN 22A, intre localitatile Saraiu si Harsova, km 64 600 86 200, pentru autovhiculele cu masa totala maxima autorizata mai mica de 7,5 tone. Rugam participantii la trafic sa adapteze viteza conditiilor meteo si sa respecte semnalizarile rutiere…

- Presedintele continua sa sustina DNA-ul in fata a ceea ce zilele trecute numea un “atac” din partea “unor penali”, iar miercuri, la prezentarea bilantului Directiei Nationale Anticoruptie pe anul trecut, le considera incercari de discreditare a acestei institutii, din directia unor “inculpati si condamnati…

- Continua sa apara informatii despre noi victime ale gripei. De aceasta data, autoritatile confirma, marti, faptul ca doua femei- una dintre ele din judetul Caras-Severin, in varsta de 64 de ani, iar cealalta din judetul Salaj, o pacienta care avea 75 de ani – au murit din cauza gripei. Conform datelor…

- Avand in vedere conditiile meteo potrivnice, primaria condusa de Dan Tudorache intervine in sprijinul oamenilor care nu au adapost. Astfel, se anunta ca pe toata perioada cu temperaturi scazute, persoanele fara adapost, care doresc acest lucru, vor fi cazate in centrele sociale ale Primariei Sectorului…

- Echipaje ale salvatorilor argeseni au intervenit de urgenta, duminica dimineata, pe DN 7 Pitesti- Ramnicu Valcea. Accidentul a avut loc pe raza localitatii Cotmeana. Un autoturism s-a izbit de un autotren, in urma impactului ambele autovehicule iesind de pe drum. Doua persoane au fost grav ranite, din…

- Se anunta o zi importanta si la Primaria Capitalei. Si spunem acest lucru pentru ca in cadrul sedintei de joi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti se voteaza bugetul pe anul 2018, anul Centenar. Inca de la inceputul sedintei, primarul Firea a adus in discutie faptul ca s-a propus alocarea…

- Liderul filialei vrancene a PSD-ului pare hotarat sa isi anunte candidatura pentru o functie in cadrul conducerii centrale a partidului – fie de vicepresedinte, fie, char, de numar 1 in cadrul formatiunii social-democrate. Fara sa spuna exact la ce functie aspira, Marian Oprisan a subliniat, inaintea…

- Inalta Curte a pronuntat, marti dupa-amiaza, decizia definitiva in cauza cunoscuta opiniei publice drept “mita pentru judecatoare”. Ioan Becali a fost condamnat definitiv la 7 ani si 4 luni de inchisoare, in timp ce Victor Becali 5 ani si 8 luni. In schimb, Cristian Borcea, fostul boss de la Dinamo,…

- Pe fondul trimiterii sale in judecata, procurorul a fost suspendat din functie. La mai putin de doua saptamani de cand DNA-ul anunta trimiterea in judecata a Mihaielei Moraru Iorga, in cadrul sedintei de luni a Sectiei pentru procurori din cadrul CSM s-a luat act de suspendarea procurorului de la DNA-Structura…

- Un precizare venita, vineri, din directia Inspectiei Judiciare (IJ) face public faptul ca inca de acum cateva zile, mai exact din 12 februarie, institutia s-a autosesizat dupa ce in presa au aparut “informatii privind activitatea profesionala si conduita unor procurori de la Directia Nationala Anticoruptie…

- Conducerile celor doua Camere ale Parlamentului au luat, joi, o decizie in privinta infiintarii Comisiei parlamentare de ancheta privind SPP-ul, mai exact pentru “verificarea activitatii” actualului director al Serviciului, Lucian Pahontu, si “a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat…

- Daca eram o tara condusa de politicieni, nu de securisti, de neomarxisti atei si de oengisti, daca se modificau legile justitiei inca de anul trecut, totul s-ar fi axat, zilele astea, pe expresia populara “ne-au scazut salariile”. La noi nu se intampla asa si numai ticalosii cauta diversionisti. Da,…

- Sa ne amintim de scoala. Judetul Prahova (cred ca) este cel mai dezvoltat din tara. Se intinde de la jumatatea distantei Bucuresti – Ploiesti pana spre Predeal, e prevazut cu o retea bogata de sosele, fiind strabatut de la sud la nord – vest de DN1, are dealuri, munti, industrie, supermarketuri, orase…

- Poate ca o sa ma intrebati ce legatura exista intre “Moscova nu crede in lacrimi” si Eurovision. Exact aceea dintre un tezaur (filmele clasice de la TVR) si o balega, adica Eurovisionul. Duminica seara, TVR 2 a difuzat “Moscova nu crede in lacrimi”. Povestea incepe pe vremea lui Hrusciov si se intinde…

- La opt luni pana la sarbatorirea Centenarului Unirii, locurile de cazare din Alba Iulia sunt ocupate aproape in totalitate, iar unii hotelieri au ridicat tarifele si cu 50 la suta. Practic, pentru perioada 30 noiembrie–2 decembrie 2018 se mai gasesc foarte putine locuri libere, proprietarii de hoteluri…

- Niciun drum national din judetele Moldovei nu era blocat, vineri dimineata, ca urmare a caderilor abundente de zapada, se precizeaza intr-un comunicat de presa transmis de Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi. Potrivit sursei citate, unul dintre cele mai afectate judete de caderile masive de…

- Dupa ce a inundat micile ecrane cu politicieni si functionari de prim rang bagati/scosi din dube cu catuse, sefa DNA spune ca problema coruptiei nu poate fi rezolvata cu arestari pe banda rulanta ci doar cu ajutorul masurilor de preventie. Laura Codruta Kovesi schimba macazul si o da pe prevenire. ”Coruptia…

- BERBEC Este o zi buna pentru studiu, mai ales in domenii creative, precum si pentru calatorii si comunicare. S-ar putea sa traversati o perioada dificila pe plan financiar, dar perseverenta si optimismul va ajuta sa o depasiti mai usor. Aveti tendinta de a fi foarte activ pe plan social si in relatiile…

- Autoritatile din capitala rusa fac uriase eforturi sa normalizeze situatia in metropola dupa ce aceasta a fost lovita de o furtuna de zapada de o intensitate nemaivazuta. Caderile masive de zapada au provocat haos in Moscova si in regiunile apropiate. Ieri, stratul de zapada a depasit 55 de centimetri,…

- Liberty Media, noul proprietar al ”Marelui Circ” a anuntat ca celebrele ”grid girls” nu vor mai fi vazute la grilele de start, o masura ce va fi pusa in practica incepand cu Marele Premiu al Australiei, la sfarsitul lunii martie. Liberty Media a explicat ca aceasta traditie din F1 ”nu mai corespunde…

- Primul iubit al Andreei Esca a fost fiul reputatului actor Alexandru Arșinel. la acea vreme, vedeta TV era in clasa a IX-a la liceu. Prezentatoarea principalului jurnal de știri de la Pro TV a simțit fiorii dragoste in perioada liceului, atunci cand a avut o relație cu Bogdan, fiul actorului Alexandru…

- Proiectul de lege a fost aprobat cu majoritate in Camera Comunelor, in 2016, dupa ce alte 12 proiecte au fost depuse in acest sens. Acest proiect a fost depus in 2016 de liberalul Mauril Belanger, care a murit in acelasi an, scrie euronews.com, potrivit News.ro. Astfel, versul „Adevarata dragoste…

- Masura dura dupa episodul violent dintr-o unitate de invatamant constanteana, raportat la politia din orasul de la malul marii. Este vorba despre cazul baiatului caruia i s-a aplicat o “corectie” chiar pe holul scolii, in urma cu doua zile. Cele trei femei cercetate in cazul agresiunii au fost retinute…

- Dupa cum ii spune si numele, Regent’s Park este unul dintre parcurile regale ale Londrei si poate unul dintre cele mai linistite locuri ale Capitalei britanice. Acum, insa, aici s-a descoperit un cadavru. Cadavrul plutea pe lacul din parc si politia spune ca este a unui barbat de circa 40 de ani, care…

- La doar doua zile de cand au depus juramantul la Cotroceni, premierul Dancila si membrii Cabinetului sau s-au intalnit in prima sedinta de Guvern, in noua formula. Sedinta e programata sa inceapa la ora 11. Este o reuniune cu atat mai importanta, cu cat se asteapta ca oficialii guvernamentali sa gaseasca…

- In municipiul Satu Mare exista un copac cu totul neobisbuit, care arata de parca ar fi fost „impletit“ de o mana nevazuta. Arborele se afla pe Bulevardul Transilvania, langa Palatul Administrativ. Desi sunt oameni ai locului, zeci de satmareni trec zilnic pe langa aceasta minunatie a naturii, fara sa…

- Valentin Popa pune problemele sale de exprimare pe seama excesului de emotii. Intrebat cum e cu dezacordurile -despre nu au fost putini cei care au observat ca le-a facut in discursurile sale-, ministrul propus al Educatiei a raspuns cu maxima sinceritate: “da, se intampla cand ai emotii si cand vorbesti…

- A fost o adevarata desfasurare de forte, sambata dupa-amiaza, in Cluj. Mai multe ambulante, echipaje de descarcerare, dar si politisti au ajuns la locul unui accident in care au fost implicate trei autoturisme. Cinci oameni au avut de suferit de pe urma impacutlui puternic, insa doar patru dintre ei…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a transmis, miercuri, un mesaj cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane, in care precizeaza ca oamenii politici de atunci au dat dovada de intelepciune, trecand peste toate neintelegerile, actiunea lor politica fiind un exemplu pentru acum. „In urma cu 159 de ani, romanii…

- Amalia Enache face ce face si tot in Brazilia ajunge, unde traieste presupusul tata al fetitei sale, Claudiu Anghel, un fost coleg si foarte bun prieten. Prezentatoarea de la PRO TV este impreuna cu familia lui Dragos Bucurenci, care a facut publica o imagine de colectie cu Amalia Enache si tatal fiicei…

- La 45 de ani, Andreea Esca este mama de adolescenti. Misiunea nu e deloc usoara, mai ales ca la anul fiica ei, Alexia, va deveni majora. Prezentatoarea de stiri a vorbit despre ceea ce le place copiilor sai sa faca si care ar fi carierele pe care le-ar urma.

- Andreea Esca a povestit momentele frumoase din copilarie, din preajma sarbatorilor, cand aceasta il astepta pe Mos Craciun pentru a-i aduce cadouri. Nu doar ca se bucura ca primea mereu papusi, dar a luat parte si la un moment mai putin placut, cand parintii acesteia s-au suparat pe prezentatoarea de…

- Andreea Esca si-a adus aminte cu placere de momentele frumoase din copilarie, din preajma sarbatorilor de iarna. Prezentatoarea de stiri a dezvaluit ca, la un moment dat, parintii au dat-o afaraA din casa pentru ca erau foarte suparati pe ea. A