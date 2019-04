Stiri pe aceeasi tema

- Simona Gherghe se afla in concediu de maternitate, insa in ultimele zile frumoasa prezentatoare nu a putut sa se bucure la maximum de timpul petrecut cu familia pentru ca micuta Ana Georgia a fost bolnavioara.

- Andreea Esca iși aniverseaza astazi soțul, pe francezul Alexandre Eram, și cu aceasta ocazie vedeta a deschis cufarul cu amintiri și le-a aratat tuturor cum aratau pe vremea cand erau ceva mai tineri.

- Andreea Marin este un exemplu de vointa pentru orice femeie. Vedeta are mare grija la silueta ei si face mult sport, chiar daca de multe ori nu simte ca are cel mai mare chef de a merge in sala de fitness, asa cum a povestit la Antena Stars. Chiar si asa isi invinge starea si merge inainte.

- Vedeta TV Andreea Esca a decis sa vorbeasca despre mult-discutatul ei salariu. De-a lungul anilor s-a tot comentat pe marginea salariului pe care Andreea Esca l-ar incasa de la trustul de televiziune PRO. Prezentatoarea principalului jurnal de știri de la Pro TV a facut declarații despre salariul ei…

- Odata cu frigul, apar si durerile in gat, racelile și gripa. Cat sunt ele de periculoase si ce complicatii pot aparea?Amigdalele functioneaza ca niste paznici, care impiedica patrunderea bacteriilor si a virusilor in faringe, scrie realitatea.net.

- Prezentatoarea principalului jurnal de știri de la Pro TV și-a reluat antrenamentele la sala dupa perioada sarbatorilor. Andreea Esca s-a bucurat de mesele tradiționale de sarbatorile de iarna, insa acum are tras de pe urma acestora. Pentru ca silueta sa sa nu aiba de suferit in urma meselor imbelșugate,…

- Un aliment traditional in gastronomia romaneasca, mamaliga, continua sa fie subiect de cercetare pentru specialisti. Deocamdata, niciun studiu nu a scos in evidenta o contraindicatie in folosirea ei, scrie realitatea.net.Daca in mamaliga pripita sau in terciul de malai, adaugam ulei de masline…