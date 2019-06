Stiri pe aceeasi tema

- Atletism REUSITA… Medalie de bronz pentru sectia de atletism a Liceului cu Program Sportiv Vaslui la editia din acest an a Campionatului National de atletism pentru copii. Atleta Stefania Andrei a cucerit bronzul in proba feminina de 800 de metri. Evolutie foarte buna pentru atleta Stefania Andrei la…

- Luni, la Bucuresti s-a desfasurat etapa finala a Campionatului National de copii I, competitie la care a luat startul si atletul dornean Alexandru Prasneac. Legitimat la Clubul Sportiv Municipal Dorna din Vatra Dornei, club finantat de Primaria si Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, ...

- – Georgiana Simion, de la CS Atletic Adjud, medalie de argint, Georgia Marin de la CS Atletic și Ștefan Alexandru Serea, de la CS Unirea Focșani, medalii de bronz la Campionatul Național Campionatul Național de Atletism pentru copii – etapa finala, care a avut loc pe stadionul ”Iolanda Balaș Soter”…

- La București a avut loc luni, 17 iunie, finala Campionatului Național de Atletism pentru Copii I, competiție la care CSS "Constantin Istrati" Campina, club coordonat de prof. Mihaela Marin, a obținut o serie de performanțe notabile.

- In 17 iunie, la București, s-a disputat faza finala a Campionatului Național de atletism pentru copii. Luni am avut intrecerile de la categoria copii 1, sportivi nascuți in anii 2006 și 2007. Au participat și atleți de la LPS și CSM Baia Mare, care au obținut cateva rezultate foarte bune, in condițiile…

- In cadrul etapei de zona a Campionatului Național de atletism pentru copii 1, disputata la Cluj-Napoca, s-au inregistrat rezultate exelente pentru competitorii din județul Alba cu clasari pe podium la diverse probe. La etapa de zona au participat sportivi din 12 județe, intrecerea atletica fiind un…