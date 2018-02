Stiri pe aceeasi tema

- „Sa terminam cu lectii despre penali! In tara asta nu e exclus sa se supere sa te umfle cu tot cu mirul pe frunte. E colega noastra de la PSD, vedeta nationala, vrem sa stim, am o nedumerire, pana la urma acel pacatos Portocala a paradit-o sau n-a paradit-o?", a afirmat, de la tribuna Parlamentului,…

- Deputatul Andreea Cosma a precizat, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ca reactie la afirmatiile deputatului PMP Corneliu Bichinet, ca procurorul Mircea Negulescu a "paradit-o" in sensul ca i-a distrus linistea, cariera, viata si sansa de a avea inca un copil.

- Deputata PSD Andreea Cosma i-a rasuns colegului Corneliu Bichinet, deputat al PMP, dupa ce acesta a intrebat-o, de la tribuna Parlamentului, daca a fost „paradita“ de fostul procuror Mircea Negulescu, cunoscut si ca „Portocala“. Cosma a precizat ca sintagma folosita inseamna ca fostul procuror i-a…

- Remus Borza, deputat independent, a declarat in plenul Parlamentului ca indemnizatia de 9.000 de lei pe care parlamentarii o primesc este "decenta". El mai spune ca alesii nu pot veni "desculti" la serviciu si ca "un demnitar prost platit este vulnerabil la prostie si la coruptie".…

- Deputata PSD Andreea Cosma ii raspunde deputatului PMP Corneliu Bichinet dupa ce acesta a intrebat-o, de la tribuna Parlamentului, daca a fost "paradita" de procurorul Mircea Negulescu, zis "Portocala". Misterul zilei din Parlament a fost, așadar, lamurit!

- Corneliu Bichinet, deputat PMP, i-a cerut miercuri, de la tribuna Parlamentului, deputatei Andreea Cosma sa spuna ce fel de relatie a avut cu procurorul Mircea Negulescu, exprimarea sa iscand o serie de critici in sala de...

- "Si alaltaieri, cand am discutat pe motiunea simpla pe munca am vorbit despre ipocrizia si populismul unor colegi. Ce ipocrizie e mai mare decat sa votezi impotriva propriilor indemnizatii si sa te calci pe picioare la casierie ca sa le incasezi? Nu am vazut niciun semnatar din cei 52 pe motiunea…

- „Este colega noastra aici de la PSD, care a devenit vedeta nationala, Cosma? Este cumva aici? Vreau sa stiu pana la urma – am o nedumerire, nu masculina, nu de ordin freudian, pana la urma, acel pacatos, Portocala, care s-a dovedit si a fi un barbat foarte prost, a paradit-o sau nu a paradit-o?",…

- Andreea Cosma, plangere penala pentru amenințarile primite. Deputatul PSD Andreea Cosma a mers miercuri la Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), unde a depus o plangere penala pentru amenintare, in urma mesajelor pe care le-ar fi primit pe telefonul mobil. Cu o zi in urma, ea a fost primita…

- Deputata PSD Andreea Cosma ii raspunde deputatului PMP Corneliu Bichinet dupa ce acesta a intrebat-o, de la tribuna Parlamentului, daca a fost "paradita" de procurorul Mircea Negulescu, zis "Portocala". Discursul lui Bichinet a starnit reactii de revolta in Camera Deputatilor, insa Andreea Cosma…

- Deputatul PMP Corneliu Bichineț continua seria de afirmații vulgare, in Parlament: ”Pana la urma, acel pacatos Portocala, a paradit-o sau nu pe colega noastra, Cosma?” s-a intrebat acesta, retoric, in timpul dezbaterii din ședința de plen de miercuri. Declarația acestuia a fost criticata dur de ceilalți…

- Deputat: 9.000 lei, indemnizatie decenta. Vreti sa venim in cioareci? Deputatul neafiliat Remus Borza a declarat, miercuri, in plen, ca indemnizatia de 9.000 de lei pe care parlamentarii o primesc este „decenta”, afirmand ca alesii nu pot veni „desculti” la serviciu. „Si alaltaieri, când…

- Corneliu Bichinet, deputat PMP, i-a cerut miercuri, de la tribuna Parlamentului, deputatei Andreea Cosma sa spuna ce fel de relatie a avut cu procurorul Mircea Negulescu, exprimarea sa iscand o serie de critici in sala de plen.

- Deputatul PMP, Corneliu Bichinet, a avut un nou discurs iesit din comun, dupa ce acesta a cerut sa afle mai multe detalii despre legatura intre deputata Andreea Cosma si fostul procuror Mircea Negulescu, adica daca aceasta ar fi fost „paradita“ sau nu de fostul magistrat.

- Deputatul PMP Corneliu Bichinet a avut un nou discurs iesit din comun, dupa ce a cerut sa afle mai multe detalii despre legatura intre deputata Andreea Cosma si fostul procuror Mircea Negulescu, adica daca aceasta ar fi fost „paradita“ sau nu de fostul magistrat.

- Vlad Cosma si tatal sau, Mircea Cosma, au ultimul termen in dosarul in care sunt acuzati de procurorii de la DNA Ploiesti de fapte de coruptie. Infractiunile incriminate ar fi avut loc in 2012 si vizeaza modul in care a fost finantata campania electorala locala din acel an. Vlad Cosma a spus ca nu va…

- Deputatul PSD Andreea Cosma s-a prezentat, astazi, la ICCJ, unde a reluat acuzatiile la adresa procurorilor din DNA Ploiesti, in special a lui Mircea Negulescu, despre care a spus ca le-a distrus viata, in ultimii patru ani, si ca este "un om inuman". Ea a sustinut ca are incredere in intelepciunea…

- Fostul deputat Vlad Cosma a fost citat pentru marti, la ora 11,00, la Parchetul General, pentru a fi audiat in legatura cu plangerea pe care a depus-o impotriva a patru procurori de la DNA Ploiesti, printre care Lucian Onea si Mircea Negulescu, pe care ii acuza de compromiterea intereselor Justitiei,…

- Vlad Cosma a continuat duminica seara seria dezvaluirilor. Mai exact, acesta a prezentat la Antena3, o inregistrare cu procurorul DNA Giluela Deaconu, respectiv cel de al patrulea procuror din cadrul DNA Ploiești, careia fostul deputat i-a facut plangere penala. Cosma a devoalat și cum se punea presiune…

- Fostul premier Victor Ponta a afirmat, duminica seara, ca stia ca se falsifica probe la DNA Ploiesti, insa nu putea demonstra public, prima data afland in momentul in care a fost anchetat cumnatul sau de catre procurorul Mircea Negulescu, iar apoi, in mod direct, in dosarul Tony Blair. …

- Liviu Plesoianu a spus, la Antena 3 , ca participa, sambata, la un protest in fata Palatului Cotroceni, unde vrea sa traga un "semnal de alarma" fata de cat de toxice sunt "portocalele de Ploiesti", referindu-se astfel la procurorul Mircea Negulescu, dar si la Lucian Onea, impotriva carora fostul deputat…

- "Am facut o sesizare catre Inspectia Judiciara a CSM pentru a demara cercetarile disciplinare pentru cele pe care le-am constatat in dezvaluirile care au fost facute publice aseara (joi, n.r.), cum nilte domni procurori care aveau cu totul alte atributii incercau sa falsifice dosare petnru a-mi fabrica…

- Noi inregistrari cu procurorii DNA Ploiești. In cel de-al patrulea episod oferit de Vlad Cosma, fost deputat PSD, a prezentat un clip audio in care procurorul Mircea Negulescu il ia ca ținta pe Daniel Savu, senator PSD la acel...

- Antena 3 a prezentat noi inregistrari cu procurorii DNA Ploiești! In cel de-al patrulea episod oferit de Vlad Cosma, fost deputat PSD, a prezentat un clip audio in care procurorul Mircea Negulescu il ia ca ținta pe Daniel Savu, senator PSD laz acel moment. Cosma a prezentat inregistrari care au legatura…

- Noi inregistrari exclusive ale unei discuții dintre Vlad Cosma și Mircea Negulescu, difuzate de Realitatea TV! In urma cu aproximativ doi ani, fostul deputat PSD, Vlad Cosma, il informa pe Mircea Negulescu cum are de gand Sebastian Ghița sa „scape” de dosarele penale deschise pe numele sau, facand…

- Pe baza inregistrarilor facute publice de fostul deputat Vlad Cosma, ce fac referire la neregulile din cadrul DNA Ploiesti in care protagonistul principal este procurorul Mircea Negulescu, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urmeaza sa decida soarta sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Pe baza inregistrarilor facute publice de fostul deputat Vlad Cosma, ce fac referire la neregulile din cadrul DNA Ploiesti in care protagonistul principal este procurorul Mircea Negulescu, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urmeaza sa decida soarta sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Fostul deputat Vlad Cosma sustine ca nu s-a prezentat, marti, la DNA pentru ca este intr-o vacanta pentru a isi sarbatori ziua de nastere, acesta precizand ca va merge la audieri saptamana urmatoare. Cosma sustine ca un procuror i-a cerut 250.000 euro pentru a ii clasa un dosar, potrivit flux24.ro „Am…

- Scandalul inregistrarilor de la DNA Prahova trece la un alt nivel. Dezvaluirile fostului deputat, Vlad Cosma, despre Mircea Negulescu, dar si inregistrarile prezentate de acesta la Antena 3 au zguduit DNA. Dar asta nu e totul. Dezvaluirile si inregistrarile celor de la Antena 3 au fost preluate in…

- Antena 3 a prezentat o noua inregistrare facuta de Vlad Cosma, fostul deputat PSD, in care apar și procurorii DNA Ploiești, Lucian Onea, procuror-șef, și Mircea Negulescu, procurorul de caz.Pe inregistrare se aude cum Mircea Negulescu ii cere lui Vlad Cosma sa il convinga pe tatal sau, Mircea…

- Liniștea așternuta peste DNA de la momentul deciziei Curții Constituționale ce cataloga drept neconstituționala colaborarea in anchete cu SRI, pe motiv ca ofițerii de securitate nu trebuie sa produca probe pentru mediul judiciar, a fost tulburata de o serie de dezvaluiri facute in ultimele zile de Vlad…

- Miscare de ultim moment a fostului deputat Sebastian Ghita! Fostul social-democrat a depus, prin intermediul avocatilor, o plangere penala la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa dezvaluirile facute de fostul deputat Vlad Cosma. Vizati de plangerea penala sunt sefa DNA,…

- Vlad Cosma, citat marți la DNA Ploiești, nu se va prezenta la audieri, deoarece nu se afla in țara. Informația a fost confirmata de sora lui, deputatul PSD Andreea Cosma, relateaza Agerpres. Deputatul PSD Andreea Cosma a anunțat ca fratele sau nu se va prezenta la audieri, deoarece nu se afla in țara.…

- Fostul deputat PSD Vlad Cosma a continuat, luni seara, la Antena 3, seria acuzatiilor lansate la adresa sefului DNA Ploiesti, Lucian Onea, si a fostului procuror Mircea Negulescu, el sustinand ca poate dovedi "cum fost masluit la DNA Ploiesti dosarul Tony Blair", in care fostul premier Victor Ponta…

- Andreea Cosma, deputata PSD, a prezentat, luni seara, la Antena 3, cateva mesaje de amenințare pe care le-ar fi primit pe data de 23 ianuarie. ”Probabil de la domnul Negulescu!”, a identificat destinatarul Vlad Cosma, fratelele deputatei, cu referire la procurorul Mircea Negulescu. ”Daca…

- Difuzarea inregistrarilor facute de politicianul Vlad Cosma a cauzat un val de reactii. Inspectia Judiciara din cadrul CSM a anuntat ca s-a autosesizat, iar premierul Viorica Dancila a anuntat ca il va rechema de urgenta in tara pe ministrul Justitiei. Tudorel Toader a afirmat la randul sau ca va propune…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca il va chema de urgenta in tara pe Tudorel Toader, ministrul Justitiei, aflat in vizita de lucru in Japonia, in contextul ultimelor informatii privind situatia de la DNA. "Voi avea o disuctie imediat ce voi ajunge la Guvern si il chem pe ministrul…

- Procurorul șef DNA Ploiești, Lucian Onea, a declarat luni intr-o conferința de presa, cu privire la acuzațiile fostului deputat Vlad Cosma, ca inregistrarile cu procurorul Mircea Negulescu, daca sunt autentice, nu sunt din perioada in care a lucrat la DNA Ploiești.„Se fac referiri la fostul…

- Lucian Onea, procurorul sef al DNA Ploiesti a sustinut o conferinta de presa in care a venit cu o serie de precizari dupa ce fostul deputat Vlad Cosma a facut publice o serie de inregistrari care il vizeaza atat pe el cat si pe Mircea Negulescu. Acesta a declarat ca angajații instituției pe care o…

- Toader, in scandalul in care este vizata DNA: Nu mai are sens sa asteptam Inspectia Judiciara Tudorel Toader, ministrul Justitiei, aflat in vizita de lucru in Japonia, a declarat, luni, ca va lua o decizia la Bucuresti cu privire la conducerea DNA, insa nu are sens sa mai sesizeze Inspectia Judiciara,…

- Fostul deputat Vlad Cosma a depus la Parchetul General o plangere penala impotriva a patru procurori de la DNA Ploiesti, printre care Lucian Onea si Mircea Negulescu, pe care ii acuza de savarsirea infractiunilor de compromiterea intereselor justitiei, cercetare abuziva, represiune nedreapta, abuz in…

- Procurorii anticoruptie din Ploiesti au deschis un dosar penal privind infractiuni de santaj care ii vizeaza pe membrii familiei Cosma, dar si pe apropiati ai acestora, se arata intr-un comunicat remis presei luni, 12 februarie, de DNA. Informatia vine dupa ce, duminica, au aparut in spatiul public…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca va avea o discutie cu ministrul Justitiei,Tudorel Toader, dupa ce fostul deputat Vlad Cosma a prezentat, duminica seara, la Antena 3, mai multe inregistrari din care reiesea cum doi procuroi de la DNA Ploiesti incercau sa fabrice probe in dosarul lui Sebastian…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca va avea o discutie cu ministrul Justitiei,Tudorel Toader, dupa ce fostul deputat Vlad Cosma a prezentat, duminica seara, la Antena 3, mai multe inregistrari din care reiesea cum doi procuroi de la DNA Ploiesti incercau sa fabrice probe in dosarul lui…

- Inspectia Judiciara a luat decizia de a demara o ancheta in urma inregistrarilor prezentate duminica seara, la Antena 3, de fostul deputat Vlad Cosma. "Conducerea Inspectiei Judiciare a analizat informatiile aparute in spatiul public in seara zilei de 11 februarie 2018 si a decis sesizarea din oficiu.…

- Fostul deputat Vlad Cosma a depus la Parchetul General o plangere penala impotriva a patru procurori de la DNA Ploiesti, printre care Lucian Onea si Mircea Negulescu, pe care ii acuza de savarsirea infractiunilor de compromiterea intereselor justitiei, cercetare abuziva, represiune nedreapta, abuz in…

- Inregistrari care arata ca la unitatea de elita a DNA, cea din Ploiesti, s-au fabricat dosare la comanda impotriva fostului premier PSD Victor Ponta si a fostului deputat PSD Sebastian Ghita, prin santajarea in anul 2015 a deputatului PSD Vlad Cosma. Acesta a fost pus sa faca un denunt si sa fabrice…

- Deputatul PSD, Andreea Cosma, a anunțat ca pe numele șefilor DNA Prahova a fost depusa o plangere penala la Parchetul General. Este vorba de Mircea Negulescu , la data faptelor procuror in cadrul DNA Prahova, pe numele lui Onea Lucian, la data faptelor șef serviciu in cadrul DNA Prahova, pe numele…

- Dovezi indubitabile ca la unitatea de elita a DNA, cea din Ploiesti, s-au fabricat dosare la comanda impotriva fostului premier PSD Victor Ponta si fostului deputat PSD Sebastian Ghita, prin santajarea in anul 2015 a deputatului PSD Vlad Cosma ca acesta sa faca un denunt si sa planteze probe impotriva…