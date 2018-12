Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Andreea Cosma, fiica fostului presedinte al CJ Prahova Mircea Cosma, a fost condamnata, marti, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la 4 inchisoare cu executare pentru complicitate la abuz in serviciu, intr-un dosar privind vanzarea la preturi subevaluate a unor terenuri ale cazarmii…

- Andreea Cosma, deputat PSD Prahova, a fost condamnata, marți, in prima instanța, la 4 ani de inchisoare cu executare de catre Inalta Curte de Casație și Justiție, pentru complicitate la abuz in serviciu in dosarul „Ciuperceasca”, scrie Hotnews. Decizia nu ...

- Andreea Cosma a fost condamnata, marti, de instanta suprema, la o pedeapsa de 4 ani de inchisoare cu executare pentru complicitate la abuz in serviciu in dosarul „Ciuperceasca”. Decizia nu e definitiva. „Condamna pe inculpata Cosma Andreea (...) la pedeapsa de 4 (patru) ani inchisoare si 2 (doi) ani…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au hotarat, aseara, sa o condamne definitiv la patru ani de inchisoare cu executare pe Diana Boerica, una dintre fiicele omului de afaceri Genica Boerica, trimisa in judecata intr-un dosar de ...

- Inalta Curte de Casație și Justiție i-a achitat pentru o infractiune si le-a scazut pedepsele definitive lui Horea Uioreanu, fost presedinte al Consiliului Judetean Cluj, și omului de afaceri Ioan Bene la recursul in casație. Celor doi li s-a scazut cate 6 luni din pedeapsa, informeaza clujust.ro.ICCJ…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie incepe luni judecarea apelului in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare.

- Prin decizia pronuntata luni, 24 septembrie, Inalta Curte de Casatie si Justitie a mentinut partial sentinta din luna martie a.c, inlaturand dispozitia de executare a pedepsei complementare a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 66 alin.1 lit. a, b si i din Codul penal pe o perioada…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit pentru 8 octombrie data de desfasurare a primului termen al apelului in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare, mentioneza AGERPRES.Apelul va fi judecat…