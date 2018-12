"Am o intrebare. Eu, in 2008, cand e presupusa fapta, eram notar public, nu aveam functie publica. De ce, astazi, prin aceeasi condamnare, mi se dau 4 ani cu executare si interzicerea, timp de doi ani, de a ocupa orice functie si de a vota? Acum sunt deputat, in 2008 nu eram deputat. Care este interesul sa nu mai pot sa ocup o functie publica?", a intrebat Andreea Cosma, prezenta in platoul emisiunii lui Mihai Gadea.

Analistul politic Bogdan Chirieac a afirmat ca la mijloc ar fi vorba despre un "semnal puternic": "Executie! Nu avem ce comenta. E un semnal puternic prin dumneavoastra…