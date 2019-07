Stiri pe aceeasi tema

- Campioana Romaniei la judo, Andreea Chițu, a invins-o vineri, la Grand Prix Budapesta, pe campioana Braziliei, Valentim Eleudis și a caștigat medalia de bronz, informeaza Realitatea TV.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul prezidențiabililor: surprize in topul increderii Chițu a avut…

- Selectionata de fotbal a Uruguayului a invins reprezentativa statului Chile, campioana en titre, cu 1-0, luni, pe Stadionul Maracana din Rio de Janeiro, in derby-ul Grupei C a turneului Copa America 2019, gazduit de Brazilia, si va juca in sferturi cu Peru.

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a fost repartizata de IHF in prima urna valorica pentru tragerea la sorti a grupelor Campionatului Mondial din acest an, programata vineri, la Tokyo.Potrivit IHF, componenta urnelor valorice este:urna 1: Franta, Rusia, Olanda, Romaniaurna 2: Norvegia, Suedia,…

- Echipa de baschet masculin U Banca Transilvania Cluj a obtinut joi, in deplasare, medalia de bronz a Ligii Nationale, dupa ce a invins formatia SCM U Craiova, cu scorul de 92-79 (40-36), in cea de-a doua partida din trei programate in finala mica a competitiei, potrivit news.ro.Principalii…

- Echipa de juniori 1 a Potaissei Turda a caștigat astazi medalia de bronz in competiția rezervata juniorilor 1 (18-19 ani). Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Scrimera romana Ana-Maria Popescu a cucerit medalia de bronz la Grand Prix-ul de spada de la Cali (Columbia), duminica, dupa ce a fost invinsa in semifinale de chinezoaica Yiwen Sun, cu scorul de 14-13. In finala, Sun a dispus cu 15-13 de italianca Mara Navarria. Cealalta medalie de bronz…

- Elevul olimpic la matematica din Galati, care a cazut de la etajul patru al unui hotel din Hunedoara, a murit in aceasta dimineata. Baiatul a fost in coma toata noaptea trecuta intr-un spital din Timisoara. Aseara, in jurul orei 21.30, Matei se juca in holul hotelului, impreuna cu alti copii, cand a…

- Presedintele Federatiei Romane de Tenis de Masa, Cristinel Romanescu, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, ca obiectivul delegatiei Romaniei la Campionatele Mondiale individuale de la Budapesta este castigarea unei medalii in perspectiva Jocurilor Olimpice de la Tokyo din 2020. "Ca la fiecare…