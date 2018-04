Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut 32 de ani de la premiera Morometilor lui Victor Rebengiuc si Mitica Popescu. Timpul are insa nesfarsita rabdare cu arta, iar regizorul Stere Gulea a dus mai departe povestea taranilor lui Marin Preda. A creat un colaj intre cel de-al doilea volum "Morometii" si romanul "Viata ca o prada"

- Premierul Viorica Dancila a dispus eliberarea din functie a trei vicepresedinti, cu rang de subsecretar de stat, ai Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), potrivit deciziilor publicate vineri in Monitorul Oficial. Potrivit deciziilor publicate in Monitorul Oficial, Daniel Mihai…

- Filmari pentru productia „Morometii 2”, regizata de Stere Gulea, vor avea loc sambata si duminica, in centrul Bucurestiului, astfel ca traficul va fi restrictionat, a anuntat Inspectoratul General al Politiei Romane.

- Filmari pentru productia „Morometii 2”, regizata de Stere Gulea, vor avea loc sambata si duminica, in centrul Bucurestiului, astfel ca traficul va fi restrictionat, a anuntat Inspectoratul General al Politiei Romane.

- Iubitorii muzicii clasice sunt invitati duminica, 1 aprilie, la un grandios concert cameral. Spectacolul va avea loc la Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu" Targu Jiu. Cei care ii vor incanta pe spectatori sunt Mircea...

- Cei doi candidati inscrisi in cursa pentru functia de manager al Spitalului Judetean de Urgenta din Targu Jiu au fost respinsi de comisia de concurs. In urma analizei proiectelor depuse nici Adrian Grecu, economist, nici medicul Gheorghe Neata, nu au reusit sa obtina punctajul necesar. Chirurgul Gheorghe…

- Duminica, 1 aprilie 2018, ora 19:00, la Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” Targu Jiu, concert cameral susținut de Mircea Suchici (violoncel) și Florin Berculescu (pian). In program: E. Grieg / S. Rahmaninov. Biletele se pot procura de la agenția de bilete a teatrului. Preț bilet: 10 lei. Articolul RECITAL…

- Vedeta Iuliana Tudor, de la Televiziunea Naționala, a facut un apel disperat pe contul sau de pe o rețea de socializare. Una dintre colegele sale sufera de cancer și paralizie și are nevoie de bani pentru a se putea trata. Iuliana Tudor, care a povestit cum a ajuns sa lucreze in televiziune , este un…

- Noul padoc al municipiului Targu Jiu va fi construit pe strada Carierei, in afara orasului. Adapostul public pentru cainii fara stapan va fi mutat din zona de sud a municipiului Targu Jiu in noul padoc, imediat ce acesta va fi gata. Capacitatea va fi de 800 de locuri si va respecta standardele de buna…

- Cei 10 elevi ai Colegiului Național „Ecaterina Teodoroiu” din Targu Jiu au reușit sa se claseze in primele patru locuri in cadrul competiției de robotica „BRD FIRST Tech Challenge Romania” organizata in acest weekend la Sala Polivalenta din București. Echipele caștigatoare vor participa…

- Astazi, la Teatrul „Elvira Godeanu” din Targu Jiu, va avea loc ceremonia de avansare a politistilor, acordarea de premii politistilor sportivi si o expozitie istorica, a anuntat institutia. Articolul Ceremonie de AVANSARE la IPJ Gorj! Ce politisti vor fi PREMIATI! apare prima data in GorjDomino - cotidian…

- Gabriela Garlonta a participat la toate concursurile de talente, a lasat fara cuvinte juriul Eurovision si i-a facut sa rada in hohote pe Delia, Bendeac si Cheloo, iar acum a venit la „Rai da Buni”!

- Toți cei care iubesc muzica clasica sunt așteptați sa participe la concertul susținut de Mircea Suchici (violoncel) și Florin Berculescu (pian). In program: E. Grieg / S. Rahmaninov. Evenimentul va avea loc duminica, 1 aprilie, incepand cu ora 19:00 in cadrul Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” din…

- Actorii Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu" din Targu Jiu pregatesc o noua premiera pentru copii. Este vorba de spectacolul „Muzicantii din Bremen", o adaptare dupa Fratii Grimm, ce va fi jucata pentru prima data duminic...

- Cele 200 de bilete puse la bataie de Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu" din Targu Jiu pentru spectacolul din data de 27 martie au fost epuizate inca de la sfarsitul saptamanii trecute. Este vorba de spectacolul &bdq...

- Duminica, 25 martie 2018, de la ora 11:00, la Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” din Targu Jiu are loc premiera spectacolului Muzicanții din Bremen, o adaptare dupa Frații Grimm. Regia și scenografia sunt semnate de Marius Costache iar din distribuția spectacolului fac parte actorii Pompiliu…

- Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu" din Targu Jiu va organiza in data de 27 martie un spectacol in vederea sprijinirii fostilor actori care intampina dificultati, fie ca este vorba de lipsuri financiare sau boa...

- Actorii Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu" din Targu Jiu au pregatit o noua surpriza pentru cei mici: „Petrica si lupul". Premiera va avea loc duminica, 18 martie, de la ora 11.00. Pretul unui bilet este de 20 de lei....

- Actorul Marian Negrescu, fortat sa plece din functia de manager al Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu" din Targu Jiu, din cauza unei incompatibilitati stabilite de ANI, a imbracat haina sindicalismului. Negrescu reprezinta int...

- Te-ai gandit vreodata cum ar fi ca intr-o dimineata masina ta de spalat sa nu mai porneasca si sa nu stii la ce service de reparatii masini de spalat sa apelezi? Ei bine, tocmai de asta venim in ajutorul tau cu 5 motive bune pentru care Master Service poate fi cel mai bun in ce priveste aceste proceduri…

- Profesoara de chimie a Colegiului Tehnic „Henri Coanda” din Targu Jiu, Violeta Iordache, a pierdut lupta impotriva cancerului, lasandu-i in urma, indurerati, pe sotul ei si pe cele doua fete. „A lasat in urma un soț și doua fete, era o profesoara de excepție de o frumusețe rara, o colega…

- Am intrebat-o asadar adineaori pe Ana Gomes de ce a criticat asa PSD-ul, un partid frate, ca doar sunt socialisti si unii si altii. Uite cum crestin-democratii din PPE ii apara pe alde Orban si Kaczynski, pe unguri si pe polonezi, am zis eu, fals naiv. Ana Gomes: Ei bine, pentru ca sunt mai exigenta…

- • Scrie și TU un mesaj pentru o persoana draga! Gorj Domino impreuna cu Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” va pun la dispoziție doua invitații, de cate doua persoane, la teatru! Piesa pe care o puteți vedea este una extrem de emoționanta. Se numește „Avioane de hartie” și prezinta dramele…

- Dupa ce au trecut prin experienta divortului, mai multe femei din Marea Britanie au decis sa impartaseasca greselile care au dus la destramarea mariajului lor, amintind de cateva lucruri pe care le-au invatat de-a lungul timpului.

- Elevii Liceului de Arte „Constantin Brailoiu" din Targu Jiu vor sustine vineri, 23 februarie, un concert extraordinar la Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu" din Targu Jiu. Liceenii vor canta la pianina. Evenime...

- Deputatul liberal Marilen Pirtea, rector al Universitatii de Vest din Timisoara, a confirmat, luni, la Parlament, faptul ca fostul prim-adjunct al directorului SRI Florian Coldea va preda cursuri la institutia de invatamant superior timisoreana, el precizand ca toti cei care au experienta in domeniul…

- Pe Tudorița Negru am vazut-o prima data pe scena in urma cu cațiva ani in cadrul unui festival la care participa și Ansamblul Profesionist „Doina Gorjului” din Targu Jiu. M-a cucerit cu grația și talentul sau atunci cand a dansat vals in cadrul unei piese de teatru jucata de actorii Teatrului…

- "Asia Express" este, fara indoiala, cel mai dur show din Romania! O spun cei 14 concurenți care au intrat in marea aventura desfașurata pe teritoriul a patru țari. Prima oprire a fost in Vietnam, unde s-a dat startul primelor probe.

- Experiența completa a Jocurilor Olimpice cu noile canale Eurosport 3, 4, 5, la UPC Romania Jocurile Olimpice sunt aduse de Eurosport la UPC Romania, care a lansat in grila de televiziune digitala trei canale suplimentare, Eurosport 3, Eurosport 4 și Eurosport 5, pe durata competiției din PyeongChang…

- Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu" din Targu Jiu pregateste o noua premiera. „Avioane de hartie" este o poveste despre cativa adolescenti ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate. O drama &i...

- Actorii Teatrului Dramatic “Elvira Godeanu” din Targu-Jiu au pregatit o noua surpriza pentru iubitorii de teatru. Aceștia vor juca sambata, 10 februarie, debutul piesei „Avioane de Hartie” scrisa de Elise Wilk, in regia Laurei Moldovan. „In aceasta piesa abordam tema plecarii parinților…

- Comisia de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al societatii comerciale Tetkron SRL, impreuna cu expertul independent specializat in recrutarea resurselor umane FOX Management Consultants, a desfasurat o procedura de selectie in mai multe etape conform prevederilor legale in vigoare, privind…

- Gabriel Macht, vedeta serialului ,,Suits , are doi copii cu una dintre partenerele sale din film. Un fel de James Bond al serialelor, Gabriel duce o viata cu totul diferita de cea a personajului pe care il joaca.

- Simona Halep, locul doi mondial, a postat un mesaj pe Instagram, in care subliniaza ca este recunoscatoare pentru experienta de la Openul Australiei, desi nu a obtinut trofeul dorit.”Ramas bun, Melbourne! A fost un turneu minunat, intotdeauna este un moment special sa joci o finala de Grand…

- Flavia Mihașan a venit cu un tatuaj nou din America, unde a fost in vacanța cu iubitul ei, Codin Maticiuc . “Este un loc cu adevarat frumos și mi se pare una din destinațiile perfecte, mai ales cand la noi e iarna și un pic cam prea rece”, ne-a marturisit ea dupa ce s-a intors in țara și in platoul…

- Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu" din Targu Jiu are 63 de angajati, dintre care numai 22 sunt actori. Potrivit statului de functii, teatrul din Targu Jiu are un manager, 22 de actori si un sef serviciu artistic, un secretar li...

- Ultimele cercetari in domeniul experientelor de brand pe telefoanele arata ca viteza si relevanta sunt esentiale pentru satisfacerea clientului. Mai mult ca oricand, oamenii au asteptari mari cand vine vorba despre experientele pe care le au cu brandurile pe telefoanele lor. Si asta pentru ca pe mobil…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a participat, ieri, 22 ianuarie 2018, la o dezbatere cu privire la situatia invatamantului romanesc, care a avut loc in municipiul Targu Jiu, la sediul Teatrului „Elvira Godeanu“. Ministrul Liviu Pop a anuntat ca voucherele de vacanta se vor acorda in urmatoarele doua…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a venit la Targu Jiu intr-o intalnire de lucru cu inspectorii generali si adjuncți ai inspectoratelor școlare din Oltenia și nu numai. Evenimentul a avut loc la Teatrul „Elvira Godeanu”, unde, pana la venirea ministrului, Corala Ad Astra din cadrul Colegiului…

- Nu mai putin de noua directori din Ministerul Educatiei se afla astazi la Targu Jiu, alaturi de ministrul Liviu Pop. Acestia participa la o dezbatere regionala privind proiectele si programele lansate de Ministerul Educatiei. Intalnirea a avut loc la Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” din municipiu.…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a participat, astazi, la o dezbatere cu privire la situatia invatamantului romanesc, care a avut loc in municipiul Targu Jiu, la sediul Teatrului „Elvira Godeanu“.

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a venit la Targu Jiu intr-o intalnire de lucru cu inspectorii generali sau adjuncți ai inspectoratelor școlare din Oltenia și nu numai. Evenimentul a avut loc la Teatrul „Elvira Godeanu”, unde, pana la venirea ministrului, Corala Ad Astra din cadrul Colegiului Spiru…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Gorj a prezentat, joi, la Teatrul „Elvira Godeanu“ din Targu Jiu, un bilant al activitatii pe anul trecut. Potrivit conducerii ISU Gorj, unitatea este dotata cu un numar de 19 autospeciale de stingere cu apa ...

- Iubitorii muzicii clasice sunt invitați sa ia parte la un concert susținut de Orchestra de Camera Lyra Gorjului, eveniment ce va avea loc in data de 25 ianuarie, la Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu" din Targu Jiu. Concertul pe...

- Una dintre cele mai cunoscute povesti pentru copii revine la Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu" din Targu Jiu. Este vorba de „Punguta cu doi bani". Piesa de teatru adaptata dupa povestea lui Ion Creanga se va juca duminic...

- SALARZIZARE ATRACTIVA, TRANSPORT ASIGURAT, TICHETE DE MASA. ASTEPTAM CV-RI PE ADRESA DE EMAIL: angajari@inovativtransp.ro, informatii la telefon 0720/400601. COORDONATOR TRANSPORT/EXPEDITOR INTERNATIONAL VORBITOR DE LB FRANCEZA, ENGLEZA Candidatul ideal O buna cunoastere…

- Reprezentantii Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale (CJCPCT) vor marca, pe 15 ianuarie, odata cu sarbatorirea Zilei Culturii Nationale, prima actiune din cadrul programului "Centenarul Marii Uniri în Gorj", se arata într-un comunicat de presa…

- – FACTURISTA / CASIERA – OPERATOR UTILAJ CNC – STIVUITORIST – LACATUS – STRUNGAR Cerinte: Experienta intr-un post similar Trimiteti CV la adresa: office@olimpimpex.ro Informatiila tel:0371 318 712 sau 0722 365…

- Autoitațile locale și județene vor demara programul de manifestari culturale dedicat Centenarului Marii Unirii de la 1918. Evenimente in acest sens sunt programate in data de 15 ianuarie, cu ocazia Zilei Culturii Nationale. Gheorghe Nichifor, vicepresedintele Consiliului Judetean Gorj, a declarat ca…