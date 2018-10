Stiri pe aceeasi tema

- Referendum familie. Referendumul pentru modificarea Constitutiei, astfel incat familia sa se intemeieze pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie, nu intre soti, cum prevede constituția in formula actuala, va avea loc pe 6 și 7 octombrie. Actorul Dragoș Bucur și-a spus parerea despre…

