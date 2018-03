Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Gheorghe a murit, luni seara, in urma unui stop cardio-respirator. Jurnalistul avea 56 de ani. Potrivit surselor judiciare, decesul lui Andrei Gheorghe ar fi avut loc in urma cu aproximativ 12 ore, in urma unui stop cardio-respirator. ”In jurul orei 22.15, polițiștii IPJ Ilfov au fost sesizați,…

- Oamenii de radio au lansat mesaje la moartea lui Andrei Gheorghe, cel care a schimbat ideea de emisiune radio in anii ’90. Realizatori de emisiuni sau ascultatori, romanii povestesc cat de tare le-a influentat viata cel pe care il ascultau fascinati la „Midnigh Killer“, in Constanta.

- Oamenii de radio au lansat mesaje la moartea lui Andrei Gheorghe, cel care a schimbat ideea de emisiune radio in anii ’90. Realizatori de emisiuni sau ascultatori, romanii povestesc cat de tare le-a influentat viata cel pe care il ascultau fascinati la „Midnigh Killer“, in Constanta.

- Andrei Gheorghe a murit. Andrei Gheorghe, cunoscutul jurnalist de radio și TV, a fost gasit fara suflare, luni seara, în locuința sa. Jurnalistul avea doar 56 de ani. Poliția a deschis un dosar de moarte suspecta.

- Andrei Gheorghe a murit // Cunoscutul jurnalist Andrei Gheorghe a murit luni, 19 martie 2018. Avea 56 de ani. În noaptea de luni spre marti, a fost data publicitatii cauza decesului fostului jurnalist.

- La 56 de ani, Andrei Gheorghe s-a stins, in locuința sa din Voluntari. Cunoscut pentru stilul sau dur, dominator și intimidant, fostul om de radio si televiziune recunostea, intr-un interviu pentru Adevarul ca "asta sunt".

- Andrei Gheorghe a murit la 56 de ani. Totul s-a intamplat la mai bine de o saptamana de la moartea Israelei Vodovoz. Ceea ce cutremura pe toata lumea este legatura dintre moartea celor doi.

- Moartea fulgeratoare a lui Andrei Gheorghe a șocat opinia publica dar și lumea artistica. Bunul sau prieten și coleg Florin Calinescu a fost siderat sa afle, luni seara, trista veste. Florin Calinescu a recunoscut ca nu de puține ori na avut discuții in contradictoriu cu Andrei Gheorghe. BREAKING NEWS!…

- Omul de radio si de televiziune Andrei Gheorghe a murit luni seara. El a avea 56 de ani. Mircea Badea, una dintre vedetele care nu au avut o parere deloc buna despre Andrei Gheroghe, a avut o replica șocanta, luni seara, la Antena 3, cand Mihai Gadea i-a spus ca fostul lor coleg a incetat din viața.”Nu…

- Andrei Gheorghe, unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori de radio și televiziune, a murit in seara de 19 martie, la 56 de ani, scvriuc ei de la Playtech.ro. Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani, in seara zilei de luni, 19 martie. Acesta a fost gasit decedat in baie, iar apelul la […] The…

- Prezentatorul și realizatorul de emisiuni radio Andrei Gheorghe a murit. El a fost gasit in aceasta seara fara viața in casa lui. Polițiștii din județul Ilfov au confirmat vestea trista. Știre in curs de actualizare. The post A murit Andrei Gheorghe. Cum a fost descoperit cunoscutul realizator de emisiuni…

- 95 de decese, din cauza gripei. Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 95, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica (INSP). Ultimele doua persoane care au murit din cauza gripei aveau conditii…

- Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, mai mulți muncitori romani din Anglia refuza sa mai iasa in campurile de cartofi pentru a munci. Din aceasta cauza, presa britanica a anunțat ca ar putea fi generata o criza de cartofi din rasa Jersey Royal.

- Un barbat mort de 7 ani a fost amendat de polițiștii din Braila pentru ca, spun oamenii legii, și-ar fi scos mașina la vanzare intr-un loc neamenajat pentru acest scop. Polițiștii barilenii au amendat un barbat decedat de șapte ani. Intamplarea a fost povestita chiar de fiul acestuia, pe Facebook. Barbatul…

- Meciul Concordia Chiajna - FC Voluntari a inceput, marti, la Chiajna, dupa ce a fost amanat luni, pentru 24 de ore, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile. Meciul din ultima etapa a sezonului regulat a fost programat, luni, la ora 17.30, dar a fost amanat pentru o ora, deoarece ningea viscolit.Dupa…

- Ca o manușa ii vine Festivalului Internațional de Teatru „Scena ca o strada“ acest spectacol al Teatrului Act București regizat de Alexandru Dabija in care strada, ca decor, devine scena ce readuce la viața personajele poveștii lui Ion Creanga, textul fiind adaptat dupa „Ivan Turbinca“. Marcel…

- Un copil de un an și noua luni, din Tatarani, a fost transportat in stare grava la Spitalul de Arși București, dupa ce a suferit arsuri pe 30% din suprafața corpului in urma unui incident petrecut in locuința parinților. Micuțul a cazut intr-un lighean cu apa clocotita in care mama urma sa spele rufe.…

- Tragedie fara margini pentru presa româneasca. Sorin Avram, fratele geaman al lui Liviu Avram, redactorul-șef adjunct al ziarului Adevarul, s-a stins din viața, duminica seara (25 februarie). Jurnalistul a decedat din cauza unor complicații pulmonare, survenit din pricina…

- In varsta de 54 de ani, jurnalistul, operatorul si regizorul Sorin Avram a incetat din viata in noaptea de duminica spre luni, in urma unor complicatii pulmonare survenite pe fondul unor mai vechi interventii chirurgicale. Anuntul decesului a fost facut de fratele geaman al lui Sorin Avram, Liviu Avram,…

- Anda Calin are o relație frumoasa cu Liviu Varciu și i-a daruit acestuia, in urma cu aproape cinci luni, o fetița pe nume Anastasia Maria.Deși in aceste momente se declara foarte fericita, Anda a purtat o tristețe in suflet de care nu știa aproape nimeni pana acum.Astfel, recent, ea a postat un mesaj…

- Parintele Patriarh Daniel a explicat duminica rolul postului, cum trebuie sa intram in post și a vorbit, mai ales, despre importanta iertarii celor care ne-au gresit precizand ca acest act reprezinta inceputul bun al perioadei de post. Postul este o stare cultivata in mod liber si dupa puterea fiecaruia.…

- Desi pare greu de crezut, scriitorul Ioan Slavici voia sa se faca avocat sau om politic. Acesta a inceput sa scrie chiar in studentie, pe cand studia dreptul la Universitatea din Viena. Cel care i-a deschis apetitul pentru citit si scris a fost chiar Eminescu, cel care ii si corecta manuscrisele.

- Alexandru Arșinel a declarat ca nu a beneficiat de nici o pila pentru intervenția respectiva. Alexandru Arsinel, audiat in dosarul medicului Lucan. O ambulanta a fost solicitata la sediul DIICOT "Cineva imi aducea aminte acum, dupa sase ani, ca am luat rinichiul unei fete care a murit.…

- Un barbat a murit brusc in timp ce se juca la pacanele. Medicii l-au resuscitat zeci de minute in sala de jocuri, dupa ce victima a intrat in stop cardio-respirator, potrivit SMURD Iasi. Un echipaj medical a fost solicitat sa intervina miercuri noaptea la o sala de jocuri unde un barbat…

- Danilo Cacador, alias "Danilinho", mijlocasul in varsta de 32 de ani al lui Juazeirense, a suferit un atac de cord in timpul antrenamentului de marți și a murit. Moartea fulgeratoare care a socat Romania! Avea doar 42 de ani si era indragita de mii de oameni Fotbalistul s-a prabusit…

- Celebra cantareața Corina Chiriac a vorbit despre dragoste la o emisiune de la un post de radio. Corina Chiriac, care a afirmat ca au existat periode in viața ei in care a trecut prin depresii crunte , a fost invitata la o emisiune la postul de radio Europa FM. Corina Chiriac a vorbit despre dragoste,…

- Mihai Neșu a vorbit despre cum i s-a schimbat viața in ultimii ani, cu ajutorul credintei. Maria, fosta sotie a lui Mihai Nesu, a ajuns in AMERICA. Uite cum arata si cu ce ocupa ACUM "Mi-am dorit toata viata sa fiu fotbalist. A fost dorinta mea cea mai mare. Accidentarea m-a ajutat…

- Gigi Becali a oferit sume de bani impresionante calugarilor de la Muntele Athos, pe care i-a vizitat in numeroase randuri. Gigi Becali, care a ajutat numeroase persoane aflate in mare nevoie , este cunoscut pentru faptul ca este o persoana extrem de credincioasa. El a facut donații pentru multe lacașe…

- Un jucator al echipei de fotbal de liga a IV-a "Flacara Muntenii de Sus" din judetul Vaslui a murit la varsta de doar 16 ani, iar oficialii echipei su anun'at ca a decedat in urma unui atac cerebral. Moartea sa a lasat in urma doar suferinta si multe mesaje sfasietoare au aparut in mediul online.

- Viktoria Kuznetsova a ramas insarcinata la 15 ani si a pastrat copilul. Cand a venit pe lume bebelusul, fata si-a dat seama ca acesta era o povara prea mare pentru ea. Viktoria voia mai mult sa se distreze decat sa aiba grija de micut. Pe cand baietelul avea doar 9 luni, proaspata mamica l-a…

- Un caz aparte prin implicatiile sale mistico – teosofice este cel din 2005 al romanului Pavel M., condamnat la 20 de ani de inchisoare pentru crima. El l-a dat in judecata pe Dumnezeu pentru incalcarea prevederilor din contractul de botez. Conform lui Pavel M., botezul sau constituie un acord cu Dumnezeu…

- Filosoful Mihai Sora a postat, joi seara, un mesaj dupa moartea istoricului Neagu Djuvara. Sora rememoreaza o intamplare: ''Cineva a spus: 'Souriez, vous etes filmes!', iar Neagu s-a intors spre mine si a suras. Apoi a adaugat: 'Zambez!'''. ''Dumnezeu…

- Târâș-grapiș, așa s-a mișcat România timp de 28 de ani. În coada plutonului. Iar la putere au fost și Stânga și Dreapta. Cel mai mult Stânga. Ciuma Roșie, cum îi spun protestatarii. Dar și partidele de Dreapta au condus. Și din Parlament, și din Palatul Victoria,…

- Un incendiu a izbucnit marti dupa-amiaza intr-un apartament situat la parterul unui bloc din municipiul Botosani. Cinci persoane au fost intoxicate cu fum, iar 32, printre care si patru copii, au fost evacuate. Doua dintre persoanele ranite sunt in stare grava. Pompierii au fost solicitati sa intervina,…

- FC Voluntari și-a schimbat cantonamentul din cauza vremii nefavorabile din Italia. Stagiul programat inițial la Bari, in Italia, a fost anulat, echipa fiind mutata in localitatea Side din Antalya. Condițiile meteo nefavorabile perturbau programul de pregatire al formației antrenate de Claudiu Niculescu.…

- In urma cu 13 ani, Dan Bordeianu a aflat ca sora sa a fost diagnosticata cu cancer, intr-o faza avansata. Invitati in cadrul emisiunii prezentate de Adela Popescu la Pro TV, Oana Sorescu si fratele ei au vorbit despre miracolul la care au fost martori. Sora lui Dan Bordeianu sustine ca a reusit…

- Un accident grav, soldat cu ranirea a doua persoane, a avut loc, marți, pe raza comunei clujene Bobâlna.Potrivit primelor informati, a avut loc un impact între o autoutilitara si un autoturism, iar doua persoane au fost ranite.Soferul autoturismului este în…

- Ciprian Bahica este tânarul care și-a pierdut viața azi noapte în urma cumplitului accident ce a avut loc în stațiunea Mamaia, pe DC 86, pe sensul de mers dinspre municipiul Constanța catre Navodari. Barbatul în vârsta de 28 de ani, din Constanța, aflat la volanul…

- Gigel Crudu “La aceasta ora, nu avem probleme, dar daca o ține așa inca 10-15 zile, ne vom confrunta cu tot felul de neplaceri”, declara Gigel Crudu, directorul DAJ Vaslui. Din fericire, meteorologii au anunțat racirea vremii. In timp ce in Occident oamenii se lupta cu o iarna extrema, noi ne bucuram…

- Cantareata de muzica populara Elena Merisoreanu a povestit cu durere in glas despre ultima amintire pe care o mai are cu Stela Popescu, inainte ca actrita sa se ridice la Ceruri. Artita a intalnit-o, intamplator, in oras, iar cele doua s-au oprit si au stat putin de vorba. Asa cum ne-a obisnuit in intreaga…

- In timp ce in Occident oamenii se lupta cu o iarna extrema, noi ne bucuram de soare si o vreme neobisnuit de calda pentru aceasta perioada. Daca orasenii se bucura ca nu trebuie sa-si dezgropate masinile din zapada, cei care traiesc la tara se tem ca atunci cand va veni, iarna le va distruge recoltele…

- "Azi dimineata in zori s-a stins din viata colegul meu de liceu, colaboratorul meu de la Senat si prietenul meu Andrei Alexandru. Era un om puternic, cu convingeri solide asa cum putini oameni mai intalnesti azi.Dar din pacate pentru el si pentru cei apropiati lui nu a reusit sa invinga…

- ”Pe mine ma cheama Dana Chera” i-a spus cea pe care o cunoșteam drept Dana Grecu lui Mihai Gadea, miercuri in emisiunea ”Sinteza Zilei”. ”Aveam impresia ca va cheama altfel” i-a spus Mihai Gadea. ”Da, foarte mulți ani, aproape 20”, a raspuns Dana Chera. ”De azi inainte va spun Dana…

- La un an si jumatate dupa recuperarea copiilor preluati din familie de Protectia Copilului din Norvegia si stabilirea in Romania, familia Bodnariu este inca in proces de adaptare. Stabiliti intr-o zona muntoasa din judetul Brasov, Marius si Ruth Bodnariu sustin ca Romania este pentru ei o binecuvantare.

- Raluca și Denisa Tanase, dezvaluiri emoționante dupa moartea parintelui Nicanor Lemne, cel care le-a fost alaturi in cele mai speciale momente. Astazi, discipolul lui Arsenie Boca ar fi implinit 103 ani. Azi ar fi implinit 103 ani. Din pacate, am ramas așa descoperite spiritual. Parintele Nicanor Lemne…

- Aproape 40 de persoane au fost ranite in urma exploziei accidentale a unor artificii la un festival din Cuba. "Un accident nefericit cu artificii s-a produs noaptea trecuta in Remedios", a relatat serviciul guvernamental de stiri Cubadebate.Printre victime se numara si sase copii, potrivit…

- "Anul acesta am primit un dar de la Dumnezeu. Aveam nevoie de o balanta potrivita! Am avut un an greu, dar Dumnezeu si-a intos fata catre mine. Am alaturi un om bun pe care ma pot baza. Nici nu mai asteptam asta de la viata. Vreau sa am mereu pentru ce sa lupt", a declarat Andreea Marin, potrivit…

- Cosmin Ionuț, un tanar de doar 28 de ani din Buzau, a murit aseara in propria locuința. Acesta facea baie cu prietena sa, Andreea P., in varsta de de 21 de ani, cand s-au intoxicat cu gazul scapat de la o butelie. Cand au vazut ca se sufoca cei doi au incercat sa se salveze, insa nu au mai apucat. Au…

- Consiliul director al Miss America Organization a votat suspendarea lui Sam Haskell din functia de conducere in urma dezvaluirii de catre Huffington Post a unor e-mail-uri in care CEO-ul companiei facea comentarii vulgare la adresa concurentelor la titlu, noteaza news.ro. Sam Haskell trimitea unor membri…