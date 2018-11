Stiri pe aceeasi tema

- Simona Gherghe este in culmea fericirii, dupa ce a facut publica cea mai buna veste din viata sa. Frumoasa prezentatoare si sotul sau asteapta cu mare bucurie venirea pe lume a celui de-al doilea copil.

- DupE 10 ani de singurEtate xi o cEsnicie sortitE execului, Rona Hartner este pregEtitE sE meargE la altar cu bErbatul alEturi de care trEiexte acum o frumoasE poveste de dragoste. Cel care i-a furat inima este de nationalitate francezE-silicianE xi s-a tinut de capul cantEretei cateva luni bune, panE…

- Barza și-a facut, fara sa exageram, “cuib” la Antene! Dupa Andreea Balan, Mirela Vaida, Gabi Cristea și Simona Gherghe, o alta prezentatoare este gravida. Lorena Burlacu, jurnalista la Antena 3, este insarcinata și urmeaza sa devina mamica. Vestea cea mare a dat-o Cosmin Deșliu, la randul lui ziarist.…

- In imaginile pe care va invitam sa le urmariti in galera foto se poate vedea cum burtica Simonei Gherghe a inceput sa se vada. Cel mai bine, burtica Simonei Gherghe se vede in ziua in care frumoasa prezentatoare a imbracat o rochita ceva mai mulata, care ii scoate in evidenta formele de viitoare…

- Simona Gherghe s-a casatorit de curand cu alesul inimii sale, consultantul politic Razvan Sandulescu, tatal fetiței sale, Ana Georgia, in varsta de 1 an jumatate, insa puțini știu ca indragita prezentatoare TV a fost la un pas sa ajunga la altar cu un alt barbat. Simona Gherghe, in varsta de 40 de ani,…

- Simona Gherghe a avut o nunta total atipica, fara rochie de mireasa clasica și fara tradiții, in care dragostea a jucat rolul principal. Citeste si Motivul incredibil pentru care Simona Halep nu poate conduce in Romania masina de lux primita la Singapore INTREBARE. Simona, ai o familie…

- O crima oribila a avut loc in comuna Perșinari din Dambovița. Un tanar de 25 de ani și-ar fi ucis tatal, in varsta de 50 de ani, cu o bata. Nu se știe inca de la ce a pornit scandalul, iar baiatul este principalul suspect in acest moment. Cercetarile continua in acest pentru a se stabili cum s-a intamplat…

- Simona Gherghe a povestit in cadrul unui interviu la Antena Stars, despre fetița ei, Ana, care a crescut și despre activitațile ei zilnice. Micuța a inceput sa vorbeasca și este independenta, dupa cum spune chiar mama ei. De Sf. Ana, intreaga familie a sarbatorit ziua numelui. „A fost așa, in familie,…