Andreea Berecleanu, despre Matteo Politi, falsul medic italian: “Este pasionat”

- Andreea Berecleanu este extrem de pasionata de domeniul medical. Merge cu Constantin, sotul ei, la diferite congrese, sta in sala de operatii si are multi prieteni doctori. De-a lungul timpului, a invatat multe lucruri legate de acest domeniu, motiv pentru care a venit in platoul emisiunii "Rai Da Buni"…

- Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti a infiintat joi o linie telefonica speciala pentru a obtine informatii despre serviciile medicale care au fost acordate de cetateanul italian Matteo Politi/ Matthew Mode, care se dadea drept medic estetician. ‘Pentru acuratetea informatiilor care…

- Binecunoscutul Flick a scris cateva verusri despre falsul medic italian care se afla in centrul unui imens scandal in aceste zile. Pe contul sau de socializare, Flick a scris o poezie in care il ia la mișto pe medicul cu opt clase Matteo Politi, alias Matthew Mode. "Sono medico chirurgo Sudore pe frunte…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) anunta ca parafa chirurgului fals italian a fost eliberata in data de 23 martie 2018 de Biroul de Informatica și Biostatistica Medicala, precizand ca a fost demarata o ancheta interna privind verificarea modului in care a fost eliberata. "Codul de parafa atribuit domnului…

- Conform Politiei de Frontiera, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Curtici, judetul Arad, au depistat un cetatean italian cautat de autoritatile romane intr-un dosar de inselaciune. Falsul medic italian Matteo Politi, care a operat in clinici din Romania sub numele de…

- Chirurgul plastician Radu Ionescu scoate la iveala mutilarile pe care falsul medic italian Matteo Politi, cunoscut sub numele de Matthew Mode, le-a efectuat pacientelor. Doctorul Ionescu a dat exemplu cazul unei femei care a ajuns la Sectia de Chirurgie Plastica pe care o conduce la un spital din Capitala.…

- Falsul medic italian Matteo Politi, care se prezenta drept Matthew Mode, mai are un dosar penal in Romania. A convins doi medici sa-i plateasca 11.000 de euro garanție pentru inchirierea unui spațiu intr-o clinica privata, scrie digi24.ro.