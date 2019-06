Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Raicu a vorbit despre un subiect mai puțin abordat pana acum. Vedeta a facut dezvaluiri emoționante despre relația pe care a avut-o cu tatal sau. Andreea Raicu, in varsta de 41 de ani, a scos la iveala detalii neștiute pana acum din copilaria și adolescența sa: „Tatal joaca un rol foarte important…

- Prezentatoarea de televiziune Andreea Berecleanu a transmis un mesaj cu ocazia vizitei pe care papa Francisc o efectueaza in Romania. Papa Francisc a sosit astazi, vineri 31 mai 2019, in Romania, unde va sta timp de trei zile. Vizita Suveranului Pontif a fost așteptata cu entuziasm de foarte multa…

- Oana Roman și Marius Elisei s-au casatorit in 2015. Au o fetița superba și o casnicie reușita. Chiar daca se iubesc foarte mult, vedeta recunoaște ca au existat probleme in cuplu și au fost la un pas de divorț. In urma cu cateva zile, la emisiunea "Cristina Siscanu Show”, Oana a spus ca stie ca sotul…

- Bianca Dragusanu este intr-o noua relatie. Dupa despartirea de Victor Slav, s-a combinat cu Tristan Tate, relatie care a durat extrem de putin. Si-a regasit linistea si iubirea in relatia cu Alex Bodi, de care Bianca Dragusanu s-a despartit deja de cateva ori, la finele lui 2018. Alex Bodi…

- In ultima perioada, Sorana Darclee a fost vazuta in compania lui Andi de la „Insula Iubirii” și toata lumea a crezut ca cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste. In realitate, lucrurile stau altfel. „Nu, nu are nicio legatura. Suntem... acum stii care e faza, ca e dubios dupa emisiune cand cineva…

- In ultima vreme, Sorana pare din ce in ce mai apropiata de ispita Andy, iar iubitul acesteia parca a cam disparut din decor. Astfel, gurile rele i-au cuplat pe cei doi, iar Sorana face primele declaratii despre relatia cu Andy.

- E oficial! Bianca Comanici, una dintre cele mai iubite și votate concurente din cadrul reality-show-ului matrimonial „Puterea dragostei”, are iubit! Ce spune Bianca despre Alex, primul ei iubit din reality-show-ul moderat de Andreea Mantea. Citește și: VIDEO / Daniel și Madalin None sunt istorie! El…