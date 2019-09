Andreea Banica are o poveste de viața grea, trista și marcata de neajunsuri și pierderi. Vedeta și-a pierdut tatal cand avea doar 21 de ani, iar doi ani mai tarziu a murit și mama sa in urma cumplitului diagnostic de cancer. Andreea Banica, in varsta de 41 ani, a povestit ca lipsurile din copilarie au invațat-o sa fie cumpatata, și astazi, chiar daca situația financiara ii permite, vedete prefera sa nu risipeasca bani pe haine, motiv pentru care iși pastreaza ținutele și așteapta ca moda sa revina: “Am invațat de-a lungul timpului sa nu dau toate hainele, pentru ca pot sa le reintroduc in outfiturile…