- Andreea Banica este o veterana a industriei muzicale romanești și, totodata, una dintre cele mai apreciate artiste de la noi. Vedeta este intr-o forma fizica de invidiat și reușește sa aiba de fiecare data o apariție impecabila.

- Lora și Ionuț Ghenu vor sa faca pasul cel mare, la trei ani de cand a inceput povestea lor de iubire. Artista vrea sa iși invinga teama de casatorie, dupa ce in urma cu cațiva ani a divorțat de Dan Badea și l-a acuzat de agresiune. Vedeta nu se sfiește sa vorbeasca despre frica de a nu mai trece inca…

- Oana Roman a oferit detalii despre vila pe care și-a cumparat-o recent și in care urmeaza sa se mute impreuna cu toata familia sa. Oana Roman și-a vandut apartamentul din Lacul Tei și a cumparat o vila in Pipera. Vedeta iși dorea foarte mult sa aiba un spațiu de locuit mai mare, dar și sa o aiba alaturi…

- Oana Roman a explicat ce diagnostic i-au pus medicii dupa ce a fost internata doua zile. Oana Roman a fost externata luni, 9 septembrie, dupa doua zile de stat in spital. vedeta s-a simțit rau la botezul fetiței gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda. Deși oana Roman a pus problema de sanatate pe seama…

- Cantareața Anda Adam este foarte mandra de fiica ei, Evelin, alaturi de care incearca sa petreaca cat mai mult timp, in ciuda programului extrem de incarcat pe care il are. Rolul de mamica o prinde foarte bine pe Anda Adam. Artista este nedezlipita de fiica sa. Vedeta a publicat, pe contul sau de Facebook,…

- La o luna și jumatate dupa moartea actriței mexicane Edith Gonzalez s-a aflat in custodia cui va ramane fiica acesteia, Constanza. Dupa moartea actriței de telenovele au existat numeroase zvoinuri in ceea ce privește custodia fiicei sale. S-a spus ca aceasta ar putea ramane in grija partenerului de…