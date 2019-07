Stiri pe aceeasi tema

- Din dorința de a eficientiza cat mai mult activitațile casnice, un numar tot mai mare de oameni apeleaza la diverse soluții și produse care implica o conexiune la Internet. Dispozitivele din categoria smart home devin din ce in ce mai populare, piața de dispozitive inteligente fiind intr-o permanenta…

- Coreea de Sud este cea mai conectata țara din lume. Aproape toata lumea are un smartphone și acces la internet, insa asta are și o parte intunecata.Cele mai recente informații dezvaluie faptul ca peste 140.000 de tineri din Coreea de Sud sunt dependenți de internet, dar alte surse sugereaza ca acest…

- Daca ești elev(a) in clasa a XII-a la liceu sau colegiu in Republica Moldova, daca ești creativ și preferi sa te joci cu cuvintele, nu ezita sa participi la concursul de eseuri „ [email protected]"IT ” cu genericul: „DREPT la Internet", organizat de Asociația Studenților in Drept a Universitații de Stat din Moldova.

- ARAD. Si-au propus sa promoveze Aradul pe bani multi. Cei de la Consiliul Judetean Arad, prin Directia Comunicare si Strategii, au facut un necesar de produse de protocol si de promovare si au ajuns la concluzia ca au nevoie de o mica avere pentru agende, stick-uri USB, plachete, medalii si alte materiale…