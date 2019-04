Stiri pe aceeasi tema

- Imagini tragedie in Sambata Mare. O FAMILIE DISTRUSA. Doi copii de 11 luni si 5 ani au murit intr-un grav accident rutier. Mama si tatal lor in stare grava.FOTO Un grav accident rutier a avut loc sambata dimineața, la ieșire din Huedin, la Podul Vinerii, in județul Cluj. Doi copii, de 11 luni și 5 ani,…

- Horacio Sala, tatal regretatului fotbalist Emiliano Sala, decedat in urma accidentului aviatic din acest an, a incetat din viața azi, la varsta de 58 de ani. Tatal fostului atacant al lui Nantes a murit in urma unui atac de cord, suferit in timp ce se afla in Argentina natala! Presa din Argentina a…

- La scurt timp dupa ce Andreea a murit la Paris, in timp ce incerca sa-și faca o fotografie la inalțime, iubitul fetei, Andrei, i-a dat vestea cea trista lui Culița Sterp și chiar i-a oferit cateva sfaturi cu privire la familia pe care o are artistul.

- O casa din localitatea aradeana Livada a fost cuprinsa de flacari noaptea trecuta. Pompierii au fost solicitați sa intervina de urgența, insa din pacate un barbat de 68 de ani a fost gasit mort in casa, iar alte doua persoane, soț și soție au ajuns la spital cu arsuri și intoxicați cu fum. ”In aceasta…

- Barbatul de 45 de ani din Slovenia care, pe 12 februarie, s-a batut cu patru tineri si a fost lovit cu caramizi in cap intr-un bar din comuna Dragutesti, judetul Gorj, a murit. Cetateanul strain venise in Romania sa cunoasca ...

- Un barbat a murit, joi noaptea, pe DJ 212, in judetul Braila, dupa ce a fost lovit de un autoturism, in timp ce incerca sa repare un camion, potrivit IPJ Braila. Conform sursei citate, un camion in care se...

- Rapper-ul britanic Caddet a murit . Vestea tragica a fost confirmata chiar de familia lui. "Noi, familia lui Blaine Cameron Johnson, cunoscut sub numele de Cadet va impartașim vestea trista ca, in ziua de 9 februarie 2019, a murit ca pasager intr-un taxi. Va mulțumim pentru sprijin", este…

- Din pacate, incepem saptamana cu o știre trista! E doliu in familia unui barbat celebru din Romania: soția lui, Crina, s-a stins din viața dupa o lunga suferința! Durere fara margini in familia cunoscutului om de afaceri din Curtea de Argeș. Dupa luni bune de lupta cu o boala nemiloasa, Crina, soția…