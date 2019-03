Andreea Balan, stop cardio-respirator in sala de nasteri. Val Valcu despre moda cezarienelor: ”Nu e ca si cand ai face o injectie!” Ce s-a intamplat, de fapt, in sala de nasteri

George Burcea, partenerul de viata al Andreei Balan, a declarat ca, din pacate, partenera sa de viata a trecut prin clipe grele in sala de nasteri. In urma eforturilor medicilor, cantareata si-a revenit si, din fericire, atat ea, cat si bebelusa sa sunt bine. Andreea Balan a suferit un stop cardio-respirator in sala de nasteri a celui mai bun spital privat din Romania, clinica Sanador, numai ca profesionalismul medicilor a facut ca totul sa se incheie cu bine. “In urma zvonurilor care au tot circulat, doresc sa confirm ca intr-adevar, Andreea a suferit un stop cardio-respirator. In acest moment,…