Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan și George Burcea s-au casatorit civil in acest weekend, iar alaturi le-au fost cele mai apropiate persoane. De la eveniment a lipsit insa tatal Andreei. Andreea Balan s-a cununat civil, sambata, cu actorul George Burcea, tatal fetitelor sale. Marele absent a fost tatal Andreei Balan, Sandel…

- Andreea Balan și George Burcea au spus astazi da! in fața ofițerului Starii Civile, iar alaturi le-au fost cei mai apropiați oameni. Printre aceștia s-a numarat și Andreea Antonescu, care nu putea lipsi de la eveniment. „Nu am vorbit astazi cu Andreea, am vorbit ieri cu Andreea pentru ca na, știi cum…

- Astazi este o zi mare pentru Andreea Balan! Artista iși unește destinul cu George Burcea in fața ofițerului de stare civila, iar de la un asemenea eveniment important nu putea sa lipseasca Andreea Antonescu, cea care o cunoaște extrem de bine și alaturi de care a relansat un proiect de suflet, pentru…

- Andreea Balan a dezvaluit cate rochii de mireasa va purta la nunta sa cu actorul George Burcea, care va avea loc in luna septembrie a acestui an. Andreea Balan și George Burcea vor face nunta in data de 15 septembrie. Tot atunci vedeta iși va boteza și mezina, Clara. Artista a anunțat ca nu va avea…

- Sandel Balan, tatal artistei, este fericit ca fiica sa și Andreea Antonescu au refacut trupa Andre, de care le leaga multe amintiri. ”S-au trezit in stadioane pline, in varful piramidei., Ele nu ințelegeau ce se intampla... Umpleam șapte sali la mare pe zi. 3.000 de bilete vandute, nu aveai loc sa arunci…

- Andreea Balan și Andreea Antonescu au decis sa puna stop carierelor solo și sa redevina formația care a isterizat Romania: ANDRE! Legendara trupa Andre se reunește și pregatește o noua piesa! Cele doua fete pline de energie, curaj și originalitate, revin 17 ani mai tarziu, cu forte proaspete și lanseaza…

- Intr-un vlog, cantareața Andreea Balan a povestit de ce a ajuns la spital cu fiica ei cea mica, Clara, in urma cu cateva zile. "Mergem la doctor cu Clarița pentru ca nu a facut pipi de 12 ore. Cand am venit la șapte și jumatate acasa, mama mi-a zis: "Vezi ca n-a facut de cateva ore". Și azi, la șase…

- Cantareața Andreea Balan a oferit detalii despre viața sa de cuplu alaturi de actorul George Burcea. Int-un interviu pe care l-a acordat pentru postul de televiziune Antena Stars, Andrea Balan a vorbit despre relația cu soțul sau, actorul George Burcea, cel impreuna cu care are doi copii. "Suntem…