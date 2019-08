Andreea Balan a realizat un pictorial de senzație alaturi de soțul sau, George Burcea, și de cele doua fetițe, Ella și Clara Maria. Andreea Balan, cu aceasta ocazie, a vorbit și despre cumpana prin care a trecut cu aproximativ 5 luni in urma, atunci cand a facut stop cardio-respirator in timpul operației de cezariana: „Mi s-a oprit inima aproape un minut. Am fost resuscitata, readusa la viața, practic. Eu nu am conștientizat ceea ce mi s-a intamplat decat destul de tarziu, cand am ajuns acasa. Asta pentru ca, atunci cand m-am trezit, la Terapie Intensiva, dupa cele doua zile in care am fost inconștienta,…