- Andreea Balan a anunțat ca este in spital și urmeaza sa fie supusa unei noi operații chirurgicale pentru indepartarea unor hematoame. Este a doua intervenție chirurgicala de acest tip in cateva zile. Intr-un mesaj publicat pe Facebook, Andreea Balan confirma ca a fost supusa unei intervenții chirurgicale…

- Andreea Balan a tinut sa transmita un mesaj pentru fani, chiar de pe patul de spital. Andreea Balan are mari probleme de sanatate. Cantareata a fost operata de urgenta, iar acum a ajuns iar la spital "In urma celor scrise azi in presa, confirm faptul ca saptamana trecuta (pe 15), am…

- Andreea Balan a facut o postare prin care confirma lucrurile dezvaluite, astazi, de catre Spynews.ro. Vedeta se afla pe patul de spital, dupa ce au aparut niște complicații rezultate din urma operației de pe 4 martie.

- La doar cateva zile dupa nastere, Andreea Balan s-a trezit intr-o balta de sange si a ajuns din nou la clinica unde a nascut. Aici medicii au observat mai multe hematoame sub operatia de cezariana si au operat-o de urgenta. Acum cantareta a ajuns la o alta clinica privata, potrivit Adevarul, dupa…

- Andreea Balan a trecut prin momente dramatice in timpul operației de cezariana, insa acum se simte bine, este monitorizata in continuare de medici și, de pe patul de spital, a facut primele declarații.

- Primele declarații ale Andreei Balan de pe patul de spital dupa ce a facut stop cardio-respirator in timpul operației de cezariana. Andreea Balan se afla inca la Terapie Intensiva in clinica unde a ales sa iși aduca pe lume cea de-a doua fetița. In timpul operației de cezariana, cantareața a suferit…

- In aceasta seara, Andreea Antonescu a vizitat-o la spital pe fosta ei colega de trupa, Andreea Balan. Daca la intrarea in clinica privata artista nu a facut nicio declarație in fața jurnaliștilor prezenți, la ieșire, ea a stat de vorba cu aceștia și au raspuns intrebarilor pe care le-a primit. Andreea…

- Andreea Balan a nascut, prin cezariana, luni seara, pe 4 martie, cea de-a doua fetița. Micuța va purta numele de Clara Maria. Din nefericire, Andreea Balan a intampinat probleme grave de sanatate in timpul sarcinii, vedeta facand stop cardio-respirator in timp ce se afla pe masa de naștere.