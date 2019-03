Stiri pe aceeasi tema

- Starea de sanatate a Andreei Balan s-a ameliorat, iar in perioada urmatoare urmeaza sa fie transferata din secția de terapie intensiva intr-un salon al spitalului in care se afla vedeta, susține Romania TV. De asemenea, se pare ca vedeta a stat de vorba cu membri familiei, dar și cu prietenii care…

- Andreea Antonescu nu a avut nicio reacție publica referitoare la situația in care se afla fosta ei colega de trupa și prietena buna, Andreea Balan. Fanii acesteia i-au trimis mesaje pe contul de socializare, prin care se declara umiți de atitudinea vedetei. „Niciun mesaj de la tine pentru Andreea cealalta...pacat!”,…

- George Burcea, partenerul de viata al Andreei Balan, a declarat ca, din pacate, partenera sa de viata a trecut prin clipe grele in sala de nasteri. In urma eforturilor medicilor, cantareata si-a revenit si, din fericire, atat ea, cat si bebelusa sa sunt bine. Andreea Balan a suferit un stop cardio-respirator…

- Andreea Balan a trecut prin cel mai greu moment al vietii ei! Cantareata a facut stop cardio-respirator, in timpul operatiei de cezariana. Din fericire, artista este acum in stare stabila, iar bebelusul - o fetita - este in stare foarte buna. Medicii spun ca respectiva complicatie aparuta in sala de…

- Tot mai multe detalii ies la suprafața despre starea de sanatate a Andreei Balan, dupa ce vedeta a suferit un stop cardio-respirator in timpul nașterii. Un reprezentant al spitalului, unde a nascut artista, a vorbit despre starea vedetei. Citește și: Șocant! A facut stop cardio-respirator in timpul…

- Clipe grele pentru Andreea Balan, luni seara, la spitalul Sanador! Artista a facut stop cardiac exact in timpul operatiei de cezariana! Medicii au resit sa o salveze, iar imediat a vazut lumina zilei fetita ei. ”Nu va putem oferi niciun fel de informatii pentru niciun fel de pacient de la Sanador”,…

- Au aparut noi informații de ultima ora despre Andreea Balan, dupa ce a suferit un stop cardio respirator, in timpul operației de cezariana! Clinica unde a nascut vedeta a oferit primele declarații despre starea de sanatate a Andreei Balan. Citește și: Ș ocant! A facut stop cardio-respirator in timpul…

- Ieri, in timpul operației de cezariana, Andreea Balan a suferit un stop cardio-respirator. Spynews.ro a obținut declarații din partea spitalului, in care se anunța motivul pentru care acest incident a avut loc.