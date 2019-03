Andreea Balan, prima poza cu fetita si noua sansa la viata pe care a primit-o Andreea Balan a primit o noua sansa la viata, dupa ce medicii au reusit sa o resusciteze in urma unui stop cardio-respirator survenit in timpul operatiei de cezariana . Artista si-a linistit fanii postand pe Instagram o fotografie de pe patul maternitatii in care apare tinandu-si la piept fetita, al doilea copil al sau. „Dragii mei, abia astazi mi-am luat fetita, Clara Maria in brate, dupa 2 zile de lupta ca sa traiesc. Va multumesc din suflet tuturor pentru mesajele frumoase, le-am citit pe toate! si multumesc din…