- Andreea Balan (34 de ani) a publicat pe Facebook o imagine din spital, dupa ce a suferit un stop cardio-respirator, si a marturisit ca nu i-a fost usor sa vorbeasca despre complicatia pe care a suferit-o. Artista le-a transmis un mesaj celor care au criticat-o pentru aparitia TV, imediat dupa externare.

- Dupa ce Andreea Balan a suferit un stop cardio-respirator, admiratorii ei s-au intrebat ce se va intampla cu cariera ei. In aceasta seara, blondina a intrat in direct la "Xtra Night Show" si a marturisit ce au sfatuit-o specialistii, dar si ce decizia a luat ea.

- Andreea Antonescu și Andreea Balan au fost nu doar colege de scena, pe vremea cand cantau in trupa Andre, ci și prietene foarte bune, insa lucrurile au luat o intorsatura neașteptata de-a lungul timpului. Andreea Antonescu și Andreea Balan au negat intotdeauna ca nu s-ar ințelege sau ca ar fi in competiție,…

- Andreea Balan așteapta dintr-un moment in altul sa nasca cel de-al doilea copil. Artista a dat ultimele detalii inainte de a-și ține bebelușul in brațe și a decis ca soțul ei sa nu fie prezent in sala de nașteri. "Imediat dupa 1 martie voi naște. Nu cred ca o sa-mi faca vreo surpriza... la 39 saptamani...…

- Tragedia din Sanatauca, raionul Floresti, unde doi copii de 4 si respectiv 3 ani au murit, dupa ce televizorul la care priveau desene animate a explodat, a ingrozit tot satul. Micutii provin dintr-o familie cu venituri modeste, iar in timpul nenorocirii se aflau singuri in casa.