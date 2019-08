Stiri pe aceeasi tema

- Jennifer Lopez a primit, vineri dimineața, cheia Miami Beach, dupa ce joi a implini varsta de 50 de ani. De asemenea, data de 24 iulie 2019 a fost numita oficial Ziua Jennifer Lopez. Artista, originara din New York, se afla la casa sa din Miami alaturi de logodnicul ei, Alex Rodriguez, cand primarul…

- De astazi, femeile care au nascut nu vor mai primi cutia cu bunuri pentru nou nascuți, dar vor primi bani, drept contravaloarea acesteia. O decizia in acest sens a fost aprobata astazi de catre guvern.

- Ieri seara, un baiat din Cugir a fost batut cu salbaticie de alți copii, pe o strada din oraș. Mama victimei a postat mai multe imagini ți o filmare pe o rețea de socializare. Culmea, agresiunea a avut loc pe o strada iluminata. In decurs de numai un minut, adolescetii il lovesc de o sumedenie de ori.…

- Tribunalul Timis a emis o prima sentinta in dosarul in care Paul Wiliam un barbat din comuna Biled, judetul Timis, a fost trimis in judecata pentru omor, fiind acuzat ca, sub ochii a doi politisti, l-a injunghiat pe concubinul fiicei sale. „Decat sa imi omoare fata, mai bine l-am omorat eu pe el”, a…

- Cristina Spatar a trecut printr-un divorț dureros, insa acum fericirea a batut din nou la ușa ei. De ziua ei de naștere, vedeta a rpimit un inel de trei karate din partea iubitului ei. „Nu cred ca este de logodna. Am zis „Da, mulțumesc frumos!”. L-am primit de ziua mea”, a declarat Cristina la Star…

- Andreea Balan a avut nevoie de asistența psihologica dupa ce in urma cu mai bine de trei luni a fost la un pas de moarte. Artista a facut dezvaluiri dureroase! Citește și: Andreea Balan, de urgenta la spital cu fetita cea mica: ”A ajuns la spital din cauza deshidratarii” Dupa ce a fost la un pas de…

- București, 31.05.2019: Premium Porc Group, al doilea cel mai mare crescator de porcine din Romania, a organizat, și anul acesta, activitați dedicate celor mici in comunitațile din care face parte, prilej cu care peste 1.200 de copii au primit cadouri din partea companiei. „Creștem in Romania” inseamna,…

- Condamnați sa stea dupa gratii chiar daca nu au comis nicio infractiune. Vorbim despre cei 13 copii din tara cu varsta de pana la trei ani, care stau la puscarie alaturi de mamele lor condamnate.