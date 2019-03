Andreea Bălan, momente teribile după a treia operaţie: "Acum mă lupt" Cea de-a treia operație suferita vineri a fost mai grea decat toate celelalte la un loc, marturisește artista in varsta de 34 de ani. Andreea Balan le-a transmis fanilor un mesaj dupa operația suferita, a treia in mai puțin de 3 saptamani. "M-am trezit, sunt ok si sunt atent supravegheata si monitorizata. Operatia a decurs bine si s-au eliminat toate hematoamele. Acum ma "lupt" cu durerea fizica deoarece aceasta operatie ma doare cat celelalte 2 la un loc Multumesc tuturor pentru mesajele frumoase si de incurajare. Ma ajuta mult..", a scris artista, pe pagina sa de Facebook. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

