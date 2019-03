Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan a postat un vlog in care vorbeste despre spitalizare si despre ultima operatie pe care a suferit-o. Cantareata spune ca vrea ca fanii sa afle chiar de la ea „tot ceea ce se intampla cu viata ei": „Asa sper sa nu ascultati opiniile celor care apar la TV si vorbesc complet pe langa subiect".…

- Andreea Balan a trecut printr-un adevarat coșmar dupa ce a adus pe lume cea de-a doua fetița. Artista a suferit un stop cardio-respirator in timpul operației de cezariana și, din cauza unor hematoame formate ulterior, a ajuns la operație de doua ori pana acum . Andreea Balan, in varsta de 34 de ani,…

- Andreea Balan vorbeste despre cosmarul pe care l-a trait in ultima vreme. A fost operata de 3 ori in 3 saptamani, iar acum artista sustine ca nu mai suporta sa vada branule si siringi.

