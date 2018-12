Stiri pe aceeasi tema

- Afectata de cele dezvaluite de cel care i-a fost sot, Carmen de la Salciua s-a decis sa rupa tacerea și sa spuna adevarul despre divort! Fostul sot al artistei le-a povestit tuturor ca, de fapt, el și Carmen de la Salciua nu au divorțat inca, din cauza unor probleme. Acum, la doar cateva zile de la…

- Judecatorul Bogdan Mateescu, membru CSM, reactioneaza la cazul de la Judecatoria Novaci, unde un judecator a dat o solutie inedita - "lipsa energie electrica". Magistratul afirma ca vina apartine ministrului Justitiei, care s-ar ocupa de alte chestiuni in loc sa abordeze problemele reale din sistem."Nici…

- Josef Weidenholzer, vicepreședintele Grupului S&D din din Parlamentul European, i-a cerut președintelui Klaus Iohannis sa reformeze Serviciul Roman de Informații, pe care l-a catalogat drept ramașita a regimului Ceaușescu.”Urmarim cu ingrijorare situația politica din țara dumneavoastra.…

- Fostul pugilist Floyd Mayweather a avut un derapaj la adresa fostului sau rival, americanul Oscar De La Hoya. Mayweather a postat o fotografie mai veche cu De La Hoya imbracat in femeie și purtand pantofi cu toc la care a adaugat un mesaj scandalos: "Acum 11 ani am luptat cu ea, iar numele ei este Oscar…

- Tudor Chirila (44 de ani) a publicat un nou text acid despre Liviu Dragnea si „sluga“ Tudorel Toader, in contextul Ordonantei de Urgenta a Guvernului referitoare la legile justitiei. Artistul il numeste pe seful PSD „corupt“ si „hot“ si pune OUG pe seama nevoilor personale de a scapa de procurorii tineri.

- Liderul PCRM, Vladimir Voronin, a ramas indignat de decizia Ultimate Fighting Championship (UFC) de a nu-i acorda titlul de campion mondial UFC la categoria usoara sportivului rus Khabib Nurmagomedov, dupa ce acesta l-a invins pe irlandezul Conor McGregor. Comunistul sugereaza ca ar fi vorba despre…

- "Porcul se tine in ograda. Il tii in afara ograzii, ai un risc. Pe viitor, poate la 1 ianuarie (2019 - n. r.), noi o spunem clar ca si Guvern, vom mai despagubi cand mai apar astfel de situatii neplacute strict ce se conformeaza prevederilor legale. In afara Romaniei, in alte state, nu exista porci…