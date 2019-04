Andreea Balan a fost la un pas sa-și piarda viața dupa ce, in timpul operației de cezariana, a suferit un stop cardio-respirator. Ulterior, au urmat alte doua intervenții chirurgicale din cauza unor hematoame aparute, iar acum se afla sub tratament medical și in repaos total. Andreea Balan, in varsta de 34 de ani, nu va respecta intocmai recomandarile medicilor, progamandu-și deja urmatorul concert: „Acum nu pot sa fac nimic, stau in casa și ma odihnesc. Pot sa cant, nu mi-am pierdut vocea și maine daca aș avea concert aș putea sa cant. Am mai multe restricții decat la o operație de cezariana…