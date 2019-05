Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan a strecut prin una dintre cele mai mari cumpene ale vieții sale, atunci cand a suferit un stop cardio respirator in timpul operației de cezariana. Acum vedeta se recupereaza in sanul familiei și se simte mai bine pe zi ce trece.

- Andreea Balan se afla in continuare la spital, acolo unde primeste tratament si este tinut sub supraveghere, dupa cea de-a treia operatie. Vedeta e confrunta acum si cu vanatai pe picioare si trebuie sa poarte jambiere speciale.

- Andreea Balan a mers zilele trecute de urgenta la spitalul unde a nascut, dupa ce s-a trezit intr-o balta de sange. Cunoscuta artista a trecut prin clipe de panica atunci cand a vazut ce i se intampla si a ajuns in mijlocul noptii pe mainile medicilor. Potrivit spynews, Andreea Balan…

- Andreea Balan a explicat ce s-a intamplat cu ea pe masa de operatie. Vedeta a suferit o embolie amiotica, imediat dupa ce i-a dat viata fiicei ei. Mai exact, lichidul amiotic din uter a ajuns in sange si astfel solista a facut stop cardio-respirator. Acesta problema medicala apare de regula la nasteri…

- Reporterii Spynews.ro au vorbit cu Andreea Balan in exclusivitate in aceasta dimineața! Toata țara sta cu sufletul la gura, toți se intreaba ce se intampla cu frumoasa vedeta. Va spunem in exclusivitate ce se intampla in aceste momente cu vedeta!

- Andreea Balan a dus pe lume ieri cea de-a doua fetița a ei și a lui George Burcea. Vedeta a avut parte și de cateva complicații, caci a suferit un stop cardio respirator, dar acum se afla in afara oricarui pericol.

- Surse din apropierea familiei Andreei Balan au dezvaluit, pentru revista Viva, care este starea de sanatate a acesteia dupa ce a suferit un stop cardio-respirator in timpul nașterii. Vedeta a putut sa-și miște mainile și picioarele. Intervenția medicilor a facut ca starea de sanatate a Andreei Balan…

- Andreea Marin este un exemplu de vointa pentru orice femeie. Vedeta are mare grija la silueta ei si face mult sport, chiar daca de multe ori nu simte ca are cel mai mare chef de a merge in sala de fitness, asa cum a povestit la Antena Stars. Chiar si asa isi invinge starea si merge inainte.