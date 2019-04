Stiri pe aceeasi tema

- In ultima vreme, au tot aparut diverse zvonuri despre starea de sanatate a Andreei Balan. De la o a patra operație, la o așa zisa „burta lipita” și așa mai departe. Indignata de situație, artista a ținut sa lamureasca zvonurile.

- Vineri, Andreea Balan a fost supusa unei alte interventii chirurgicale. A treia operatie, in mai putin de 2 saptamani! Pentru ca toata lumea se intreba care este starea si daca hematoamele au fost eliminate, artista a povestit totul, pentru a-si linisti fanii.

- Andreea Balan a publicat primul mesaj dupa cea de-a doua operație pe care a suferit-o, dupa ce a fost la un pas de moarte. Ea a confirmat ca a avut nevoie de o noua intervenție chirurgicala și a explicat care a fost motivul.

- Se retrage Andreea Balan din muzica? Dupa ce a suferit un stop cardio-respirator in timpul operației de cezariana, fiind resuscitata timp de un minut, mulți s-au grabit sa spuna ca acesta este sfarșitul carierei artistei. Impresarul a facut anunțul despre cariera artistei! Dupa ce s-a spus ca va fi…

- Conf. dr. Doru Herghelegiu, medicul care a salvat-o pe Andreea Balan, a declarat, marți, la "Sinteza zilei", ca ceea ce s-a intamplat in cazul Andreei Balan este o complicație mai frecventa la nașterile naturale, decat in cazul operațiilor de cezariana. "A fost o situație critica, intr-adevar. Din nefericire,…

- Andreea Antonescu a mers de urgența la spital, pentru a fi alaturi de prietena ei, Andreea Balan. Artista a facut un stop cardio-respirator, in timpul operației de cezariana, suferita luni seara. Din fericire, micuța ei este foarte bine și a primit nota 10 la naștere. Chiar daca Andreea Antonescu nu…

- George Burcea, partenerul de viata al Andreei Balan, a declarat ca, din pacate, partenera sa de viata a trecut prin clipe grele in sala de nasteri. In urma eforturilor medicilor, cantareata si-a revenit si, din fericire, atat ea, cat si bebelusa sa sunt bine. Andreea Balan a suferit un stop cardio-respirator…

- Dupa ce a fost criticata ca a refuzat sa iși mai alapteze fetița, Andreea Balan a explicat de ce a luat aceasta decizie. Artista s-a oprit din alaptat, in cazul Ellei, dupa o luna. "In cazul meu, ca tot am fost intrebata de nspee mii de ori, cu Ella am ales sa alaptez fix o luna pentru ca apoi sa pot…