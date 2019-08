Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan și George Burcea se afla in toiul pregatirilor pentru cele mai importante evenimente din viața lor: nunta și botezul fetiței lor, Clara Maria. Artista a acordat un interviu pentru revista VIVA!, unde a dezvaluit cum vor decurge lucrurile pe 15 septembrie. „Oricum trebuia sa facem botezul…

- Agenda culturala a orașului Sfantu Gheorghe a devenit mai bogata incepand cu anul 2013, cand, la inițiativa Primariei, a luat naștere Festivalul de Arte Contemporane pulzArt, care toamna de toamna fascineaza publicul caruia ii ofera prilejul de a veni in contact cu o varietate de forme de exprimare…

- Cu doua luni inainte de nunta, Andreea Balan probeaza diferite modele de rochii de mireasa, noteaza click.ro. Alegerile cantaretei sunt greu de facut cand are la dispozitie atatea variante, dar din toate, artista isi doreste o creatie personalizata, pe a carei trena designerul sa-i scrie povestea de…

- Andreea Balan si George Burcea le-au dat marea veste fanilor cu privire la nunta lor. Frumoasa artista si iubitul ei se vor casatori in Romania, pe 15 septembrie, in aceeasi zi in care micuta lor, Clara, va fi crestinata.

- Adelina Pestrițu este extrem de ocupata in aceasta perioada cu pregatirile pentru nunta sa. In data de 20 iulie, Adelina Pestrițu se casatorește cu Virgil Șteblea. Adelina Pestrițu a anunțat ca va purta doua rochii de mireasa la nunta sa. Și fiica sa, Zenaida Maria, va avea o apariție spectaculoasa.…

- Sora Elei Craciun s-a maritat! Iata cat de frumoasa a fost la cununia civila! Ceremonia a avut loc la Primaria Sectorului 3, iar, pentru aceasta ocazie, cele doua surori au avut aparitii vestimentare impresionante, alese cu mult bun gust. Ana a purtat o rochie alba, pana la genunchi, semnata Alexandra…

- Panica in familia Andreei Balan. Cantareața și soțul ei, George Burcea, s-au dus de urgența la medic cu mezina familiei, Clara, dupa ce micuța s-a deshidratat. Andreea Balan si soțul ei, George Burcea, au tras o sperietura grozava recent! Cea mai mica fetita a lor, Clara, a avut probleme de sanatate…

- O mireasa patrioata din județul Alba a votat inainte de cununia civila • Mireasa din Ocna Mureș, la vot inainte de nunta O mireasa din Ocna Mureș care și-a programat nunta chiar azi, 26 mai, in ziua alegerilor europarlamentare și a referendumului, a dat dovada de un spirit civic exemplar și a mers sa…