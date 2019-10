Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața Andreea Balan o aniverseaza pe fetița ei cea mare, Ella. Fiica vedetei a avut parte de o petrecere foarte frumoasa. Andreea Balan și George Burcea i-au organizat o petrecere pe cinste fiicei lor mai mari, care a implinit trei ani. Ella a primit un tort cu doua etaje, decorat cu personaje…

- Andreea Balan și George Burcea s-au casatorit religios duminica, 15 septembrie, și și-au botezat fetița nascuta pe 4 martie, dar nu se grabesc sa plece in luna de miere. Cantareața a amanat plecarea pentru ca nu vrea sa stea departe de cele doua copile, mai ales de mezina, Clara, care are doar șase…

- Ziua de duminica, 15 septembrie, a avut mai multe semnificații pentru Andreea Balan. Artista s-a cununat religios cu George Burcea, a botezat-o pe fiica sa cea mica, Clara Maria , și a lansat un nou videoclip. Noua piesa, intitulata „Inger pazitor”, este dedicata in totalitate soțului ei, iar in videoclip…

- A mai ramas o zi pana la marele eveniment din viața Andreei Balan, iar emoțiile sunt pe masura. Indragita artista a pregatit totul in cele mai mici detalii, iar nunta se anunța a fi una fantastica. De asemenea, Andreea Balan iși va boteza și fetița cea mica in aceeași zi.

- Carmen Serban este in culmea fericirii si a impartasit marea veste cu fanii sai. Indragita artista de muzica de petrecere isi aniverseaza parintii, care au implinit nu mai putin de 50 de ani de la nunta.

- Andreea Balan și George Burcea s-au casatorit civil in acest weekend, iar alaturi le-au fost cele mai apropiate persoane. Chiar daca nimeni nu se aștepta la asta, tatal artistei a lipsit de la evenimentul important din viața fiicei lui. Se pare ca acesta a aflat prin intermediul contului de socializare…

- Antonia este in culmea fericirii. Dupa o lunga perioada, artista a reușit sa o aduca in sanul familiei pe Maya, fiica sa și a lui Vicenzo Castellano, cu care inca este casatorita in acte. Antonia a postat prima fotografie in care apare alaturi de toți cei trei copii ai sai și a declarat ca este cea…

- Andreea Balan și soțul ei se pregatesc intens pentru nunta ce va avea loc in curand, odata cu botezul fetiței sale. De data asta, artista și George au mers la degustarea de torturi pentru nunta, iar vedeta a facut o dezvaluire amuzanta despre fiica cea mare, Ella, care și-a insoțit parinții care au…