Stiri pe aceeasi tema

- Reunirea trupei Andre inseamna pentru toata lumea un motiv de bucurie! Andreea Balan si Andreea Antonescu au scris impreuna istorie si o vor face din nou. Insa, fanii au inceput sa-si ridice semne de intrebare referitoare la carierele lor solo. Ce se intampla de acum incolo?

- Sandel Balan, tatal cantaretei Andreea Balan (35 de ani), a vorbit despre reunirea trupei Andre si a oferit detalii mai putin stiute despre formatiei compusa din fiica lui si Andreea Antonescu (36 de ani).

- La 18 ani de la perioada cand faceau furori pe scenele din Romania, Andreea Balan și Andreea Antonescu revin in formula care le-a consacrat. Trupa Andre se reunește, iar acest lucru inseamna foarte mult pentru Andreea Antonescu, care se ține, astfel, de o promisiune facuta tatalui ei.

- Andreea Balan și Andreea Antonescu au decis sa puna stop carierelor solo și sa redevina formația care a isterizat Romania: ANDRE! Legendara trupa Andre se reunește și pregatește o noua piesa! Cele doua fete pline de energie, curaj și originalitate, revin 17 ani mai tarziu, cu forte proaspete și lanseaza…

- Lorenzo Sonego (75 ATP) a caștigat turneul din Antalya, dupa ce l-a invins in finala pe sarbul Miomir Kecmanovic (82 ATP), scor (5)6-7, 7-6(5), 6-1. Italianul a obținut primul titlu din cariera dupa un meci care a durat doua ore și 47 de minute.

- Dinamo s-a reunit azi, la Saftica, sub comanda noului antrenor, Eugen Neagoe. Jucatorii au facut cunoștința cu noul tehnician, urmand ca vineri sa faca vizita medicala și luni sa plece in cantonamentul din Spania. Reunirea a fost inchisa, fanii și presa nevand acces in baza. Azi primesc raspuns de la…

- Anca Serea este insarcinata pentru a sasea oara! Da, vedeta va deveni din nou mamica, de fata, ea mai avand doua fete si trei baieti. Cu toate ca ea și Adi Sina sunt in culmea fericirii, mulți oameni s-au grabit sa o judece pe Anca Serea pentru faptul ca așteapta din nou un copil.

- Directorul Carierei Miniere Lupoaia, Viorel Vulpe, va fi schimbat din funcție in aceste zile. Cel puțin asta spun in gura mare salariații de la aceasta unitate miniera a CE Oltenia și, șoptit, reprezentanții administrației companiei care anunța insa, ca, in mod incredibil, șeful de cariera, luat in…