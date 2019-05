Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan a avut primul concert, sambata serara, dupa ce ce a trecut peste problemele de la a doua nastere, cand a suferit si un stop cardio-respirator. S-a aflat! Cati bani a castigat Andreea Balan de la YouTube dupa ce s-a filmat in spital "Am ajuns la Cluj si diseara la ora 20…

- Actrita Dana Rogoz (33 de ani) a scris un text in care critica atitudinea unor persoane fata de cantareata Andreea Balan (34 de ani), care s-a confruntat cu numeroasele problemele de sanatate in ultima perioada.

- Andreea Balan a pozat cu abdomenul la vedere, iar silueta ei revine la normal. Vedeta a explicat și motivul pentru care a reușit sa slabeasca atat de repede. Andreea Balan, necaz dupa necaz. Apropiatii i-au dat artistei o VESTE DUREROASA "13 zile de la naștere... + burtica cu o zi inainte…

- Bianca Sarbu este cea care o inlocuiește pe Gabriela Cristea in emisiunea „Te iubesc de nu te vezi”, cat timp vedeta se afla in concediul de maternitate, iar astazi artista a avut prima apariție in platoul de la Antena 1. „Mi-am promis ca nu o sa plang, sunt aici și vreau sa ma ridic la nivelul așteptarilor…

- Clipe de cumpana pentru Andreea Balan! Artista a plecat sa nasca cu zambetul pe buze, dar a fost la un pas sa stranga lacrimi si palpitatii de disperare! Sotul Andreei a socat din temelii Romania cu o veste crunta: faimoasa cantareata a facut stop cardio respirator.

- Reprezentantul SANADOR, spitalul in care a nascut Andreea Balan, a dat primele detalii despre starea de sanatate a cantaretei. Andreea Balan a facut stop cardio-respirator in timpul unei operatii de cezariana, iar purtatorul de cuvant al spitalului privat spune ca starea de sanatate a vedetei s-a ameliorat,…