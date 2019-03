Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan a trecut prin clipe dramatice la cea de-a doua naștere. Vedeta s-a aflat pentru o bucata de timp in stop cardiorespirator, medicii reușind, intr-un final, sa o readuca la viața, cu eforturi susținute

- Andreea Antonescu nu a avut nicio reacție publica referitoare la situația in care se afla fosta ei colega de trupa și prietena buna, Andreea Balan. Fanii acesteia i-au trimis mesaje pe contul de socializare, prin care se declara umiți de atitudinea vedetei. „Niciun mesaj de la tine pentru Andreea cealalta...pacat!”,…

- Noi informații de ultima ora, despre starea Andreei Balan. Vedeta a facut, ieri, o operație de cezariana, in timpul careia a facut un stop cardio-respirator. George Burcea a reușit sa vorbeasca cu celebra artista. Citește și: MOMENTE CRITICE pentru ANDREEA BALAN! Vedeta se afla inca la TERAPIE INTENSIVA!…

- Tot mai multe detalii ies la suprafața despre starea de sanatate a Andreei Balan, dupa ce vedeta a suferit un stop cardio-respirator in timpul nașterii. Un reprezentant al spitalului, unde a nascut artista, a vorbit despre starea vedetei. Citește și: Șocant! A facut stop cardio-respirator in timpul…

- Andreea Balan trece prin momente grele. Cantareața a suferit un stop cardio respirator in timpul operației de cezariana. Pana la acest moment nu se cunosc motivele pentru care a suferit aceste complicații, insa soțul ei a scris pe pagina ei de socializare ca fetița s-a nascut sanatoasa. "In…

- Adela Popescu se poate considera o femeie extrem de implinita. Vedeta are o familie perfecta, doi copii frumoși pe care ii iubește enorm și un soț care o apreciaza. Astazi, Adela Popescu a postat o fotografie super emoționanta alaturi de fiul ei cel mic, Andrei.

- Andreea Balan a intrat in luna a saptea de sarcina, insa nu renunta deloc la miscare. Vedeta are in continuare concerte, in cadrul carora danseaza de mama focului. Are de gand sa se opreasca abia dupa revelion.