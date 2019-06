Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața Andreea Balan a dezvaluit in premiera la emisiunea Xtra Night Show lucrurile neștiute despre casatoria ei cu George Burcea, care a avut loc in America. Actul de casatorie nu ar fi valabil. Vedeta și partenerul ei de viața au anunțat ca fac nunta anul acesta, in septembrie. Artista a explicat…

- "Noi ne-am casatorit in Los Angeles, nu in Vegas. Noi ne-am dus pe plaja și ne-a citit ceva un pastor. Am zis ca facem acolo frumos ca in filme și cand vom reveni in țara vom face. Ne-am gandit așa ca daca tot facem botezul Clariței facem și nunta. Va fi pe 15 septembrie", a povestit Andreea Balan,…

- Andreea Balan și George Burcea s-a casatorit in urma cu trei ani in Los Angeles, iar acum au aflat vestea șoc: actul de casatorie este nul. Cei doi au fost prezenți in platoul Xtra Night Show și au explicat situația complicata.

- Andreea Balan a postat un mesaj pe contul de socializare, alaturi de care a atașat o fotografie in care apare impreuna cu fiica ei cea mare. Artista a trecut recent prin cea mai mare cumpana, cand a fost la un pas de moarte dupa operația de cezariana. „Prea repede trece timpul și vedem acest lucru pe…

- Intr-un vlog, cantareața Andreea Balan a povestit de ce a ajuns la spital cu fiica ei cea mica, Clara, in urma cu cateva zile. "Mergem la doctor cu Clarița pentru ca nu a facut pipi de 12 ore. Cand am venit la șapte și jumatate acasa, mama mi-a zis: "Vezi ca n-a facut de cateva ore". Și azi, la șase…

- Dupa o cariera de 12 ani plini de lansari de piese despre cele mai profunde teme cu putința, de la dragoste, prietenie, dor sau casa, Smiley lanseaza “Song about nothing”, o piesa despre nimic, cu un clip filmat in Los Angeles, alaturi de versiunea sa 2D. „Ideea cantecului este de a face ceva din nimic.…

- Operatorii din Romania, obligati sa importe telefoane compatibile Ro-Alert Foto: Arhiva Operatorii de telefonie mobila din România vor fi obligati sa importe telefoane care sa fie deja configurate pentru primirea mesajelor prin sistemul RO-ALERT. Masura se va aplica în termen de…

- Este petrecere mare in Banie! Peste 500 de invitați chefuiesc alaturi de fostul ministrul al muncii, Lia Olguta Vasilescu, si senatorul PSD Claudiu Manda la petrecerea de nunta. Dupa miezul nopții, Olguța Vasilescu și Claudiu Manda și-au uimit invitații cu un tort cu cinci etaje. Invitata sa intrețina…