- George Burcea este un tata dedicat și implicat. Soțul Andreei Balan este de un real ajutor, intrucat muncește cot la cot cu proaspata mamica la creșterea celor doua fiice, Ella și Clara. George Burcea a trecut prin clipe cumplite in momentul in care artista a facut un stop cardio-respirator in timpul…

- Andreea Balan a fost la un pas de moarte, in timpul operației de cezariana, insa acum se simte bine, iar micuța Clara este sanatoasa. Mirela Vaida, care urmeaza sa nasca in curand, nu putea ramane indiferenta in fața unei asemenea situații tensionate. Citește și: Andreea Balan, in direct, la TV, dupa…

- Andreea Balan a suferit o embolie amiotica, imediat dupa ce i-a dat viata fiicei ei. Mai exact, lichidul amiotic din uter a ajuns in sange si astfel solista a facut stop cardio-respirator. Acesta problema medicala apare de regula la nasteri naturale, si foarte putin la cezariana. Andreea Balan,…

- Chef Catalin Scarlatescu a facut marturisiri despre femeile din viața sa. Acesta este decis sa aiba un copil. "Daca o femeie are creier are tot ce ii trebuie. Nu exista o matrice, n-am alergat dupa avocate, medici. Am avut in viața mea cel putin cateva femei senzaționale, eu sunt nenorocitul și nebunul…

- Fanii au luat cu asalt pagina de socializare a cantareței Andreea Balan, dupa ce s-a aflat ca aceasta a suferit un stop cardio-respirator in timpul nașterii. Andreea Balan a devenit mamica pentru a doua oara luni, 4 martie. Ea a adus pe lume o fetița, Clara. Insa, in timpul nașterii, vedeta a suferit…

- Acum are o cariera de succes, o familie superba care in curand va primi cu brațele deschise un nou membru, dar in trecut, Gabriela Cristea a fost și ea dezamagita. Indragita prezentatoare de la Antena Stars a facut o confesiune emoționanta in timpul emisiunii ”Te iubesc de nu te vezi”.

- Cel puțin șapte persoane și-au pierdut viața, iar una a fost gasita în viața dupa ce un avion cargo militar Boeing 707 s-a prabușit lânga aeroportul iranian Fath de lânga Teheran.

- Autor: Florentin SCALETCHI Cu momente in care am invatat unii de la altii, ne-am bucurat, ne-am intristat, ne-am schimbat, ne-am propus sa fim mai buni, mai iubitori, mai iertatori, si ca indiferent de problemele le-am avut si inca le mai avem, viata va merge inainte. Sa fim sanatosi, fericiti…