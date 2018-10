Andreea Balan este insarcinata din nou. Primele poze cu burtica de gravida

Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan (34 de ani) este insarcinata pentru a doua oara! Cantareața a ținut ascunsa pana acum burtica, iar vestea ca este gravida i-a uimit pe toți fanii ei. Artista a dezvaluit ca este insarcinata in cinci luni. Andreea Balan a marturisit, intr-un interviu acordat unica.ro, ca este extrem de…

- Familia Andreei Balan se inmulțește din luna martie, vedeta este insarcinata și cat se poate de fericita. Andreea a dezvaluit in cadrul unui interviu pentru revista “Unica” ca, la inceputul lunii martie, ea și George Burcea vor deveni parinți pentru a doua oara.

- Andreea Balan, insarcinata din nou. Vedeta ne-a dezvaluit in exclusivitate ca, la inceputul lunii martie, va deveni mama doua oara, așa cum și-a dorit dintotdeauna. Poți sa vezi primele poze cu burtica și sa afli despre provocarile pe care maternitatea le-a adus in viața Andreei in Unica de noiembrie.…

- Adela Popescu va deveni mama pentru a doua oara și, acum, ea este in culmea fericirii. Deși este insarcinata in ultimul trimestru, vedeta este foarte activa și face mișcare in fiecare zi. Vezi galeria foto + 2 + 2 Adela Popescu o sa devina din nou mamica in curand. Totuși, acest lucru nu o impiedica…

- Peste doar cateva zile – 9 octombrie -, fetița Andreei Balan va implini doi ani. Abia atunci, curioșii ii vor vedea chipul, nu inainte. Cantareața și-a protejat ca un vultur copila și n-a expus-o in nici o fotografie, nici macar in reviste, iar acum a explicat, pentru Libertatea, de ce. Pana acum,…

- Dupa patru ani de relație cu vedeta de televiziune Gina Pistol, Alin Cocoș s-a desparțit de aceasta și și-a gasit fericirea alaturi de o tanara pe nume Monica Orlanda, cu care are de gand sa se insoare. Monica Orlanda il face tatic pe Alin Cocoș . Aflata pe ultima suta de metri cu sarcina, Monica Orlanda…